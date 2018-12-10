Хроники хищного Щелкунчика: голливудские новинки теснят друг друга

Уикенд прошел без особых сюрпризов и ярких достижений. Прокат ожидаемо возглавили «Хроники хищных городов». По данным ЕАИС, визионерский экшн от продюсера Питера Джексона взял на старте 256 млн рублей. Стартовавший в субботу «Щелкунчик и четыре королевства» стал вторым с кассой в 168 млн. Замыкает первую тройку мультфильм «Ральф против интернета», который добавил себе в копилку 70 млн и благополучно преодолел планку в 700 млн.

Как отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, обе новинки — и «Хроники хищных городов», и «Щелкунчик» — не вполне реализовали свой кассовый потенциал. Не исключено, что в ожидании сразу нескольких громких премьер, ориентированных на ту же аудиторию, часть зрителей взяла паузу и воздержалась от похода в кинотеатры.

— Оба фильма показали почти одинаковые результаты в стартовые дни, но за счет преимущества в два дня проката «Хроники хищных городов» обошли семейный релиз по итогам уикенда. В плане привлечения аудитории хорошо сработало имя Питера Джексона, который выступил продюсером картины. Поклонники «Властелина колец» и «Хоббита» не могли пропустить очередную премьеру любимого режиссера. Однако отсутствие узнаваемых актеров и фокус на подростковой аудитории сузили потенциальную аудиторию фильма, — полагает эксперт.

Что до «Щелкунчика», фантазия по мотивам знаменитой сказки заряжает новогодним настроением и имеет все шансы увеличить кассу, уверена Ольга Зинякова. О хороших перспективах говорит хотя бы тот факт, что благодаря субботнему старту фильма общие сборы кинотеатров заметно превзошли показатели прошлой субботы.

На четвертой позиции закончил вторую неделю проката экшн «Робин Гуд: Начало» с Тэроном Эджертоном, собравший 42 млн рублей. Теперь на его счету скопилась сумма в 233 млн. Чуть меньше (33 млн) заработали «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Фэнтези-приключения по мотивам «Гарри Поттера» вплотную подобрались к показателю в 1,5 млрд. Немного не хватило, чтобы попасть в топ-5, новому фильму Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Его результат — 26 млн и шестое место.

Во второй половине десятки оказались два российских релиза. Комедия «Всё или ничего» с Сергеем Буруновым пришла восьмой (20 млн) и довела общий бокс-офис до 86 млн. На девятом месте с кассой в 6 млн стартовала экранизация Довлатова «Заповедник» с Сергеем Безруковым.

— По-настоящему насыщенный сезон новогодних кинопремьер откроется в этот четверг. Комикс «Аквамен» с Джейсоном Момоа будет конкурировать с новым фильмом франшизы «Трансформеры», «Бамблби», а анимационные фильмы «Гринч» и «Человек-паук: Через вселенные» поборются за семейную аудиторию, — отмечает Ольга Зинякова.