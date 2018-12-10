Хроники хищного Щелкунчика: голливудские новинки теснят друг друга
Уикенд прошел без особых сюрпризов и ярких достижений. Прокат ожидаемо возглавили «Хроники хищных городов». По данным ЕАИС, визионерский экшн от продюсера Питера Джексона взял на старте 256 млн рублей. Стартовавший в субботу «Щелкунчик и четыре королевства» стал вторым с кассой в 168 млн. Замыкает первую тройку мультфильм «Ральф против интернета», который добавил себе в копилку 70 млн и благополучно преодолел планку в 700 млн.
Как отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, обе новинки — и «Хроники хищных городов», и «Щелкунчик» — не вполне реализовали свой кассовый потенциал. Не исключено, что в ожидании сразу нескольких громких премьер, ориентированных на ту же аудиторию, часть зрителей взяла паузу и воздержалась от похода в кинотеатры.
— Оба фильма показали почти одинаковые результаты в стартовые дни, но за счет преимущества в два дня проката «Хроники хищных городов» обошли семейный релиз по итогам уикенда. В плане привлечения аудитории хорошо сработало имя Питера Джексона, который выступил продюсером картины. Поклонники «Властелина колец» и «Хоббита» не могли пропустить очередную премьеру любимого режиссера. Однако отсутствие узнаваемых актеров и фокус на подростковой аудитории сузили потенциальную аудиторию фильма, — полагает эксперт.
Что до «Щелкунчика», фантазия по мотивам знаменитой сказки заряжает новогодним настроением и имеет все шансы увеличить кассу, уверена Ольга Зинякова. О хороших перспективах говорит хотя бы тот факт, что благодаря субботнему старту фильма общие сборы кинотеатров заметно превзошли показатели прошлой субботы.
На четвертой позиции закончил вторую неделю проката экшн «Робин Гуд: Начало» с Тэроном Эджертоном, собравший 42 млн рублей. Теперь на его счету скопилась сумма в 233 млн. Чуть меньше (33 млн) заработали «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Фэнтези-приключения по мотивам «Гарри Поттера» вплотную подобрались к показателю в 1,5 млрд. Немного не хватило, чтобы попасть в топ-5, новому фильму Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Его результат — 26 млн и шестое место.
Во второй половине десятки оказались два российских релиза. Комедия «Всё или ничего» с Сергеем Буруновым пришла восьмой (20 млн) и довела общий бокс-офис до 86 млн. На девятом месте с кассой в 6 млн стартовала экранизация Довлатова «Заповедник» с Сергеем Безруковым.
— По-настоящему насыщенный сезон новогодних кинопремьер откроется в этот четверг. Комикс «Аквамен» с Джейсоном Момоа будет конкурировать с новым фильмом франшизы «Трансформеры», «Бамблби», а анимационные фильмы «Гринч» и «Человек-паук: Через вселенные» поборются за семейную аудиторию, — отмечает Ольга Зинякова.
Сразу несколько новых релизов рассчитано на поклонников авторского кино. Это комедийная драма «Хрусталь» (первый за 20 лет фильм, выдвинутый от Белоруссии на «Оскар»), каннский лауреат за лучший сценарий «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер и документальный фильм из программы Венеции «Почему мы креативны?», где на заглавный вопрос отвечают художники, артисты, режиссеры и ученые в диапазоне от Умберто Эко до Квентина Тарантино.