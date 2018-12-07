Нашли кого скушать: серийный убийца и хищная архитектура

В последние предновогодние недели прокатчики явно наверстывают план по ужасам перед традиционно отводимыми под семейные и детские ленты праздничными днями. Тут и маньяки-убийцы, и пожирающие людей города, и даже Щелкунчик какой-то страшноватый. О том, на какие фильмы непременно стоит сходить в предстоящие выходные, специально для «Известий» рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

«Дом, который построил Джек»

Порой любовь творцов к патологическим отклонениям провоцирует всевозможные пересуды: дескать, а он сам-то вообще нормальный? Тем более в эпоху повального увлечения психоанализом. Но как бы ни называли режиссера-провокатора Ларса фон Триера, как бы его ни клеймили и поносили, он всё равно будет продолжать исследовать в своем кино природу «ненормальности». Быть может, это борьба со своими демонами, быть может, просто издевательство над высоколобой публикой — правду сам автор никогда не скажет. Потому будем без вопросов следить за историей серийного убийцы, эстетизацией зла и медленным сползанием в дантовский ад.

Режиссер: Ларс фон Триер.

В ролях: Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Ума Турман, Шиван Фэллон, Софи Гробёль, Райли Кио, Джереми Дэвис, Эдвард Спелирс, Дэвид Бэйли.

Оценка: 8/10

«Хроники хищных городов»

Одна из самых амбициозных лент года — недаром выходит под покровительством Питера Джексона. Конечно, это совсем не похоже на «Властелина колец» или «Хоббита», но масштаб, сверхзадача, художественный размах вполне себе сопоставимы. Перед нами вымышленный постапокалиптический мир, в котором каждый выживает как умеет. А города являются не роскошью, а средством передвижения. Новое средневековье, только теперь никакой магии. Лишь боль и страх.

Режиссер: Кристиан Риверс .

В ролях: Хера Хильмар, Хьюго Уивинг, Джихе, Роберт Шиэн, Стивен Лэнг, Лейла Джордж, Фрэнки Адамс, Карен Писториус, Эндрю Лииз, Колин Сэлмон.

Оценка: 8/10

«Щелкунчик и четыре королевства»

Мимо столь заманчивой рождественской истории проходить вроде бы и неприлично, но и сказать о ней что-то внятное не представляется возможным. Красиво? Да! Эффектно? Да! Disney делает сказочные фильмы модели «глаз не оторвать» так часто, что утрачивается уникальность продукта. От Гофмана там, разумеется, ничего не осталось, от Чайковского — музыка (еще бы ей не воспользовались!). А всё остальное — волшебный фарс, приключение по костюмированным мирам, созданным на дорогостоящем компьютере.

Режиссеры: Лассе Халльстрём, Джо Джонстон .

В ролях: Маккензи Фой, Джейден Фовора-Найт, Кира Найтли, Хелен Миррен, Морган Фриман, Мисти Коуплэнд, Эухенио Дербес, Ричард Э. Грант, Мэттью Макфэдиен, Сергей Полунин.

Оценка: 4/10

«Один король — одна Франция»

Взятие Бастилии для кого-то стало символом падения королевского деспотизма, для кого-то — началом эпохи террора, а для простодушных соседей, которым не повезло содержать свои лавочки рядом с высокими стенами тюрьмы, долгожданным озарением: свет наконец-то пришел и на их улицы! И пока развернувшаяся революция пожирала своих детей, гильотинировала поклонников гильотины, принимала законы против законодателей и вела полуночные дискуссии о королевской вине, где-то в нищих кварталах Парижа зарождалась любовь между людьми, поверивших в свободу без лишних притворных речей.

Режиссер: Пьер Шоллер.

В ролях: Гаспар Ульель, Адель Энель, Оливье Гурме, Луи Гаррель, Ноэми Львовски, Селин Саллетт, Дени Лаван, Жоан Либеро.

Оценка: 7/10