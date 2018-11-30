Ларс фон Триер не будет делать режиссерскую версию «Дома, который построил Джек»

Датский режиссер Ларс фон Триер не планирует делать режиссерскую версию фильма «Дом, который построил Джек», премьера которого состоится в Москве в пятницу, 30 ноября.

«В процессе работы над фильмом была такая мысль (сделать режиссерскую версию — Ред.) … Но в результате получился фильм длиной 2 часа 30 минут. Все, что он (Триер — Ред.) хотел сказать, он вложил туда», — сообщил сопродюсер картины Леонид Огарёв агентству ТАСС.

Он добавил, что начал сотрудничество с Триером при работе над художественным проектом режиссера «Melancholia. The Diamond». Во время работы кинематографист пригласил российского продюсера принять участие в создании новой картины, и тот согласился.

«Было отснято очень много материала и многое не вошло в окончательную версию. Было много выдающихся дублей, которые Ларс смело вырезал, выкидывал, несмотря на, казалось бы, гениальную сцену, фразу», — отметил Огарёв. По его словам, Триер — великий режиссер.

«Дом, который построил Джек» — психологический триллер с Мэттом Диллоном, Райли Кио и Умой Турман в главных ролях. Фильм рассказывает о серийном убийце по имени Джек. История разворачивается в США в 1970-х годах. Лента выходит в российский прокат 6 декабря.

Выставка «Melancholia. The Diamond» Триера пройдет в Музее современного искусства Антверпена (Бельгия) с 8 февраля по 5 мая 2019 года. На ней будет представлен арт-объект, посвященный киноленте «Меланхолия».

Ларс фон Триер — режиссер и сценарист, неоднократный призер международных кинофестивалей, в том числе обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Известен такими фильмами, как «Догвилль», «Меланхолия», «Танцующая в темноте» и «Антихрист».

15 мая стало известно, что около ста зрителей покинули премьерный показ фильма «Дом, который построил Джек» на Каннском кинофестивале. По мнению некоторых кинокритиков, картина оказалась слишком жестокой.