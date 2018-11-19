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Интеллектуальный ужас: в Москве пройдет ретроспектива Ларса фон Триера

Зрители увидят новейший фильм режиссера и три его более ранние работы
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Aftonbladet
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В преддверии выхода нового фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» в Москве пройдет ретроспектива датского режиссера. В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» с 19 по 30 ноября зрители увидят «Догвилль» (2003), «Антихрист» (2009) и обе части «Нимфоманки» (2013). А завершит цикл премьера самого «Дома...» — за несколько дней до старта проката.

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Творчество одного из самых крупных представителей современного авторского кино хорошо известно всем, кто интересуется этим видом искусства. Начиная еще с 1990-х годов каждая его картина становилась событием, привлекала широкое внимание и провоцировала жаркие споры. Но если в отношении таких творений, как «Европа» (1991), «Рассекая волны» (1996) и «Танцующая в темноте» (2000), дискуссии поутихли — сейчас это уже классика, то работы Триера, снятые в XXI веке, всё еще не получили сколь-нибудь унифицированной оценки ни у профессионалов, ни у обычных зрителей.

Разве что о «Догвилле» принято говорить с уважением как минимум к драматургическому мастерству автора (традиционно режиссер здесь выступает и сценаристом) и актерским подвигам голливудских звезд — Николь Кидман, Пола Беттани и Лорен Бэколл, хотя нарочито условная театральная эстетика, в которую они были помещены, многим не близка. Зато «Антихриста» и «Нимфоманку» как только ни ругали — за шокирующие образы, педалирование темы секса, цинизм, женоненавистничество и многие другие «грехи».

Принято считать, что после съемок «Догвилля» Триер погрузился в затяжной творческий кризис и пребывает в нем до сих пор. Но если в «Мандерлее» и «Самом главном боссе» действительно чувствуется режиссерская растерянность, отсутствие художественного и идейного вектора, то «Антихрист», напротив, сражает внутренней энергией — пусть и негативной. Такое ощущение, что датчанин выплеснул всё, что у него накопилось в душе. Для него самого этот фильм — как монолог на кушетке психоаналитика (постоянный мотив Триера).

Притом монолог этот оказался нарочито эстетским, вызывающе изысканным, изощренным в плане киноязыка. От аскетизма и морализаторства «Догвилля» Триер пришел к барочной порочности «Антихриста» и, кажется, не без удовольствия и режиссерского самолюбования погрузился в темные глубины собственного подсознания. Хотя внешний сюжет иной: в центре повествования — женщина, сражающаяся со своими демонами.

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Эта борьба продолжилась и в «Нимфоманке». Причем, что показательно, главную героиню, не способную обуздать собственную сексуальность, в обоих случаях сыграла одна актриса — Шарлотта Генсбур. Однако на смену необузданной темной силе психологического хоррора пришла ироничная, «рассудочная», подчас игривая интонация эротической трагикомедии. Ну, а шокирующая жестокость сменилась провокацией иного рода, более привычной для кино, выходящего только на видео и специализированных сайтах.

В кинотеатральной версии наиболее пикантные моменты были сокращены, а получившееся четырехчасовое произведение разделено на две части (в прокат они выходили с перерывом в год). В рамках ретроспективы будет показан исходный режиссерский вариант, который длиннее почти на час. Демонстрироваться он будет в один день — с 16:30 и до победного конца.

— Фильмы Ларса фон Триера сложно смотреть неподготовленному зрителю, но и у поклонников его творчества картины зачастую вызывают противоречивые эмоции, — отмечает президент КАРО Ольга Зинякова. — Поэтому перед просмотром у нас пройдут дискуссии с экспертами и критиками, призванные помочь зрителям открыть для себя этого неординарного режиссера.

Кульминацией цикла станет первый в Москве публичный показ «Дома, который построил Джек». Представленный в мае этого года в Каннах, он вызвал уже привычные для Триера обвинения в чрезмерной жестокости, но на этот раз она подана в чистом, «дистиллированном» виде. История серийного убийцы (Мэтт Диллон) не только проверяет нервы зрителя на прочность, но и провоцирует его на размышления о том, как далеко можно зайти в искусстве. Впрочем, о том же заставляет задуматься и всё творчество Триера.

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