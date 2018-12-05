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Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов 2018 года

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Фото: Каро-Премьер
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Американский институт киноискусства (American Film Institute), который занимается сохранением кинематографического наследия США, опубликовал список с десяткой лучших произведений 2018 года.

Среди лент называются музыкальная драма Брэдли Купера «Звезда родилась», фильм ужасов Джона Красински «Тихое место», фантастический боевик Райана Куглера «Черная Пантера», исторические картины Спайка Ли «Черный клановец», Пола Шредера «Дневник пастыря», Йоргоса Лантимоса «Фаворитка», Барри Дженкинса «Если бы Бил-стрит могла заговорить», пишет ТАСС.

Кроме того, в число лучших фильмов вошли «Восьмой класс» Бо Бэрнема и «Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла.

Ранее, 4 декабря, компания Google представила список лучших приложений, фильмов, книг и игр 2018 года. Среди наиболее популярных фильмов оказались «Человек-муравей», «Небоскреб» и «Мстители: Война бесконечности».

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