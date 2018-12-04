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Вышел новый официальный трейлер фильма «Капитан Марвел»

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Фото: youtube.com/MARVEL Россия
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В Сети появился официальный русскоязычный трейлер супергеройского блокбастера «Капитан Марвел». Опубликован ролик на официальном YouTube-канале студии «Marvel Россия».

По сюжету картины, пилот ВВС США Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимым «после столкновения с враждующими инопланетными расами». Героине нужно будет справиться с новыми способностями ради противостояния могущественному врагу, пишет сайт kp.ru. Отмечается, что главные враги героини — скруллы. Это раса зеленых гуманоидов, способных превращаться в живые организмы и предметы.

Режиссерами ленты выступили Анна Боден и Райан Флек. Исполнителями главных ролей стали Бри Ларсон, Джемма Чан и Джуд Лоу. Как отмечает телеканал «360», это первый проект Marvel, где центральным персонажем стала женщина.

Киностудия Marvel 27 ноября начала 100-дневный отсчет до выхода «Капитана Марвел» на экраны. Мировая премьера намечена на 8 марта 2019 года. Первый трейлер грядущего фильма вышел в сентябре 2018 года.

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