Без промаха: фильм «Вы умрете, или мы вернем вам деньги» бьет в цель

В российский прокат выходит британская черная комедия «Вы умрете, или мы вернем вам деньги» — скромный, но очень остроумный дебют Тома Эдмундса. Англичане вообще любят иногда собраться вместе и начать безудержно шутить на самые опасные темы, и тогда получаются всевозможные «Монти Пайтоны» или, к примеру, задиристые хиты Эдгара Райта или Мартина МакДоны. Обычно в таких проектах с удовольствием участвуют известные актеры, не за большой гонорар, а исключительно из любви к абсурдным и озорным сюжетам. Новый фильм — очередной тому пример.

Вот молодой писатель-неудачник Уильям, который давно одержим желанием покончить с собой. Но всегда что-то мешает ему уйти из жизни. Два раза, как он смущенно признается, он давал слабину и звал на помощь. В конце концов, он решает нанять пожилого и очень обаятельного киллера Лесли, члена Гильдии наемных убийц. Лесли, настоящий профессионал и примерный семьянин, специализируется на том, чтобы аккуратно помогать умереть всем желающим. Срок — неделя, иначе положенный на депозит гонорар уходит обратно жертве. Естественно, с Уильямом у киллера все идет не так, вдобавок ко всему юноша еще и влюбляется, вновь обретая жажду жизни. А Лесли очень нужно выполнить этот заказ, иначе — выход на пенсию.

В этом сюжете легко угадывается один из самых известных фильмов Аки Каурисмяки «Я нанял киллера». Действие там тоже разворачивалось в Лондоне, а влюбленного самоубийцу играл Жан-Пьер Лео. Каурисмяки, в свою очередь, опирался на немецкую ленту «Человек, который ищет своего убийцу» (1931 год) и французскую «Нужен убийца» (1949 год), которые сегодня помнят только профессионалы. В лирической комедии Каурисмяки мало эксцентрики, это медленное, созерцательное кино про грустных, одиноких и немолодых людей. Фильм Эдмундса изредка цитирует коллегу, а отдельные сцены напоминают своей неторопливой нежностью шедевр финского режиссера.

Во всём же остальном это совсем другое кино, и акценты в нём расставлены иначе. Уильям в фильме Тома Эдмундса совсем молод, его желание покончить с собой выглядит совершенно карикатурно. Его играет Анайрин Барнард — Борис Друбецкой из «Войны и мира» и перепуганный солдатик Гибсон из «Дюнкерка».

В комнате у героя висит доска с цитатами и цветными картинками (что-то вроде импровизированного комикса на тему суицида). И как тут не вспомнить другого юного суицидника — Осаму Дадзая, героя культовых манги и аниме «Проза бродячих псов» (недавно выходил в российский прокат). Особенно когда речь в фильме заходит о парном самоубийстве, отсылая нас к трагедии истинного прототипа этого «анимешного» героя — японского писателя, который действительно покончил с собой вместе с возлюбленной.

С Уильямом и его желаниями все быстро становится понятно, и на первый план быстро выходит киллер Лесли, которого играет уважаемый британский актер Том Уилкинсон («Бэтмен: Начало», «Разум и чувства», «Влюбленный Шекспир»). Вот у него как раз жизнь непроста. У Лесли недовыполненный план по убийствам, и начальство нервничает. Старика стараются выпихнуть на пенсию, чтобы расчистить место для молодых киллеров-иммигрантов типа нагловатого крепыша Ивана (Велибор Топич). Жена Лесли (Мэрион Бэйли) целыми днями вышивает подушки и пилит его, что надо бы отправиться в давно обещанный круиз. И тут, как назло, этот Уильям, вокруг которого все мрут как мухи, а ему хоть бы хны. У Лесли начинают дрожать руки, и он совершает ошибку за ошибкой, что постепенно выводит действие к феерическому финалу. Это на него направлено основное внимание зрителя, и прописан этот герой гораздо глубже, чем вечно бормочущий о смерти Уильям.

Благодаря мудрой интеллигентности взгляда Уилкинсона, фильм даже при диком количестве зверских убийств в кадре смотрится как безобидная, легкая и жизнеутверждающая сказка. И только птичку на постере жалко.