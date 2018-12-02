Витька в Лондоне: в Великобритании назвали лучшие российские фильмы

Сегодня в Лондоне завершается ежегодная Неделя российского кино. Кульминацией фестиваля стало вручение премии «Золотой единорог», присуждаемой за лучшие российские фильмы и лучшие зарубежные картины о России. Решения британского жюри под руководством актера Брайана Кокса подтвердили, что молодые отечественные кинематографисты научились создавать жанровые ленты, интересные во всем мире.

Программа Недели традиционно составляется из главных отечественных фильмов последних двух лет: от «Тренера» Данилы Козловского до «Мешка без дна» Рустама Хамдамова. Однако в этом году был явный крен в сторону кино, ориентированного на массовую аудиторию. Помимо упомянутого «Тренера» это «Салют-7» Клима Шипенко, «Я худею» Алексея Нужного, «Лед» Олега Трофима — картины, имевшие не столько фестивальный, сколько кассовый успех.

Внимание британских зрителей к этим проектам (на большинстве показов были полные залы) — подтверждение того, что наши кинематографисты освоили интернациональный жанровый киноязык и владеют им не хуже голливудских коллег. С другой стороны, наш кинематограф традиционно славится авторскими проектами, индивидуальным режиссерским взглядом на мир. И в этом плане показательна победа фильма Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», объединившего оба начала.

Картина взяла сразу три приза: за лучший фильм, лучший сценарий и лучшую мужскую роль. Густо наполненное национальной спецификой повествование (здесь и провинциальные гопники, и бандиты из 1990-х, и бюрократия госучреждений) тем не менее обладает редкой универсальностью: роуд-муви с оттенками криминальной комедии оборачивается историей нелюбви, через которую прорастает любовь. Или по крайней мере надежда на ее возможность. И этим «Как Витька Чеснок...» отличается от победившей в прошлом году «Нелюбви» Андрея Звягинцева, где внешней «чернухи» меньше, а несмываемой черноты в душе персонажей, увы, больше.

Поскольку сценарист Алексей Бородачев и актер Евгений Ткачук в Лондон не приехали, Александру Ханту пришлось трижды подниматься на сцену за призами, и выглядел он явно растерянным. Впрочем, смущение дебютанта (и для него, и для Бородачева это первый полнометражный проект) не помешало ему рассказать о своей новой, пока безымянной работе, посвященной российским подросткам, и попросить у собравшегося русско-британского истеблишмента финансовой поддержки.

В номинации «Лучший новый талант» жюри отметило другого дебютанта — Тимофея Жалнина, хотя его драма «Двое» в других номинациях даже не была представлена.

Дважды за вечер поднимаясь на сцену, Брайан Кокс оба раза сетовал, сколь непроста была его задача.

— Качество этих фильмов — работа режиссеров, художников, сценаристов, актеров — оказалось столь высоким, что нашему жюри было очень сложно принять решение, — признался британский мэтр.

И действительно, в списке фигурировали сплошь признанные работы, отмеченные ранее призами на других фестивалях, — «История одного назначения», «Сердце мира», «Война Анны», «ВМаяковский», что только нехваткой номинаций можно объяснить отсутствие «Золотых единорогов» для них. Хотя, возможно, это сознательное решение жюри: вместо формулы «всем сестрам по серьгам» британцы предпочли другой принцип — «победитель получает всё».

Интересно и распределение наград в документальном конкурсе. Там уже работали два жюри: помимо англичан, выбиравших лучший российский неигровой фильм, голосовали и отечественные кинематографисты, которым надо было назвать лучшую зарубежную документалку про Россию. Совпадение или нет, но в обоих случаях победили фильмы про русскую Украину. «Война снайпера» американки Ольги Шехтер показывает войну в Донбассе глазами добровольца, воюющего на стороне ДНР. А «INTO_нация Большой Одессы» посвящена одесситам, большинство из которых живут и работают в России (в кадре — Михаил Жванецкий, Иосиф Райхельгауз, Оксана Фандера, выступившая сопродюсером, и другие).

И это напоминание о связи двух народов, отношения между которыми сегодня переживают не лучшие времена, выглядит особенно символичным в контексте общей миссии российской Недели кино в Великобритании.

— Мосты, которые остались, — а это именно культура — надо поддерживать и дальше. Если их сжечь, построить новые будет куда сложнее. Культура всегда была и есть, она должна сохраниться, несмотря ни на что, ну а политический курс со временем поменяется, — сообщил «Известиям» основатель фестиваля британский продюсер Филип Перкон.

Хочется верить, что очередная Неделя российского кино добавила еще несколько кирпичиков в основание этого «моста» между нациями.