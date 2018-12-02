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Витька в Лондоне: в Великобритании назвали лучшие российские фильмы

Победителем премии «Золотой единорог» стал фильм Александра Ханта
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Фото: Каро
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Сегодня в Лондоне завершается ежегодная Неделя российского кино. Кульминацией фестиваля стало вручение премии «Золотой единорог», присуждаемой за лучшие российские фильмы и лучшие зарубежные картины о России. Решения британского жюри под руководством актера Брайана Кокса подтвердили, что молодые отечественные кинематографисты научились создавать жанровые ленты, интересные во всем мире.

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Программа Недели традиционно составляется из главных отечественных фильмов последних двух лет: от «Тренера» Данилы Козловского до «Мешка без дна» Рустама Хамдамова. Однако в этом году был явный крен в сторону кино, ориентированного на массовую аудиторию. Помимо упомянутого «Тренера» это «Салют-7» Клима Шипенко, «Я худею» Алексея Нужного, «Лед» Олега Трофима — картины, имевшие не столько фестивальный, сколько кассовый успех.

Внимание британских зрителей к этим проектам (на большинстве показов были полные залы) — подтверждение того, что наши кинематографисты освоили интернациональный жанровый киноязык и владеют им не хуже голливудских коллег. С другой стороны, наш кинематограф традиционно славится авторскими проектами, индивидуальным режиссерским взглядом на мир. И в этом плане показательна победа фильма Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», объединившего оба начала.

Картина взяла сразу три приза: за лучший фильм, лучший сценарий и лучшую мужскую роль. Густо наполненное национальной спецификой повествование (здесь и провинциальные гопники, и бандиты из 1990-х, и бюрократия госучреждений) тем не менее обладает редкой универсальностью: роуд-муви с оттенками криминальной комедии оборачивается историей нелюбви, через которую прорастает любовь. Или по крайней мере надежда на ее возможность. И этим «Как Витька Чеснок...» отличается от победившей в прошлом году «Нелюбви» Андрея Звягинцева, где внешней «чернухи» меньше, а несмываемой черноты в душе персонажей, увы, больше.

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Поскольку сценарист Алексей Бородачев и актер Евгений Ткачук в Лондон не приехали, Александру Ханту пришлось трижды подниматься на сцену за призами, и выглядел он явно растерянным. Впрочем, смущение дебютанта (и для него, и для Бородачева это первый полнометражный проект) не помешало ему рассказать о своей новой, пока безымянной работе, посвященной российским подросткам, и попросить у собравшегося русско-британского истеблишмента финансовой поддержки.

В номинации «Лучший новый талант» жюри отметило другого дебютанта — Тимофея Жалнина, хотя его драма «Двое» в других номинациях даже не была представлена.

Дважды за вечер поднимаясь на сцену, Брайан Кокс оба раза сетовал, сколь непроста была его задача.

— Качество этих фильмов — работа режиссеров, художников, сценаристов, актеров — оказалось столь высоким, что нашему жюри было очень сложно принять решение, — признался британский мэтр.

И действительно, в списке фигурировали сплошь признанные работы, отмеченные ранее призами на других фестивалях, — «История одного назначения», «Сердце мира», «Война Анны», «ВМаяковский», что только нехваткой номинаций можно объяснить отсутствие «Золотых единорогов» для них. Хотя, возможно, это сознательное решение жюри: вместо формулы «всем сестрам по серьгам» британцы предпочли другой принцип — «победитель получает всё».

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Интересно и распределение наград в документальном конкурсе. Там уже работали два жюри: помимо англичан, выбиравших лучший российский неигровой фильм, голосовали и отечественные кинематографисты, которым надо было назвать лучшую зарубежную документалку про Россию. Совпадение или нет, но в обоих случаях победили фильмы про русскую Украину. «Война снайпера» американки Ольги Шехтер показывает войну в Донбассе глазами добровольца, воюющего на стороне ДНР. А «INTO_нация Большой Одессы» посвящена одесситам, большинство из которых живут и работают в России (в кадре — Михаил Жванецкий, Иосиф Райхельгауз, Оксана Фандера, выступившая сопродюсером, и другие).

И это напоминание о связи двух народов, отношения между которыми сегодня переживают не лучшие времена, выглядит особенно символичным в контексте общей миссии российской Недели кино в Великобритании.

— Мосты, которые остались, — а это именно культура — надо поддерживать и дальше. Если их сжечь, построить новые будет куда сложнее. Культура всегда была и есть, она должна сохраниться, несмотря ни на что, ну а политический курс со временем поменяется, — сообщил «Известиям» основатель фестиваля британский продюсер Филип Перкон.

Хочется верить, что очередная Неделя российского кино добавила еще несколько кирпичиков в основание этого «моста» между нациями.

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