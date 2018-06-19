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Назван лучший фильм по версии MTV Movie Awards

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Фото: ТАСС/Marvel Studios
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Фильм «Черная пантера» от Marvel назван лучшим фильмом по версии кинопремии MTV Movie Awards. Об этом сообщается на официальной странице премии в Twitter.

В номинации на лучший фильм также были представлены «Чудо-женщина», «Мстители: Война бесконечности», «Оно» и «Улетные девчонки», сообщает телеканал «360». «Черная пантера» в апреле побила рекорд «Титаника» и стала третьей по сборам в США.

Приз в номинации «Лучший кинозлодей» достался американскому актеру Майклу Бакари Джордану за роль в фильме «Черная пантера», а награду за лучшую драку в фильме получила исполнительница главной роли в картине «Чудо-женщина» израильская актриса Галь Гадот.

Победителем в номинации «Лучший сериал года» назвали научно-фантастическую историю «Очень странные дела». Сериал обошел такие фильмы, как «Ривердейл», «13 причин почему» и «Игра престолов».

Церемония награждения прошла в Санта-Монике недалеко от Лос-Анджелеса 18 июня.

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