Фильм «Мстители: Война бесконечности» собрал в прокате больше $2 млрд

Фильм о супергероях Marvel «Мстители: Война бесконечности» собрал больше $2 млрд за 48 дней кинопроката. Такие данные приводит сайт The Walt Disney Company.

Отметку в $2 млрд за всю историю кинематографа ранее преодолевали лишь четыре фильма. Это «Аватар», «Титаник», а также седьмой эпизод «Звездных войн» и «Звездные войны: Пробуждение силы».

«Мстителям» за первые 11 дней проката удалось заработать $1 млрд и побить рекорд картины «Звездные войны: Пробуждение силы», которые ту же сумму собрали за 12 дней проката, сообщает телеканал «360». Также «Мстители» вошли в рейтинг со сборами больше $1 млрд, заняв 34-ю строчку.

Картина также стала самой кассовой за первый уикенд. Только в США фильм собрал $250 млн, а по всему миру выручка составила $630 млн за тот же период. В России за первые выходные проката фильм собрал 1 млрд рублей.