Фильм «Мстители: Война бесконечности» побил мировой рекорд по сборам

Кинолента «Мстители: Война бесконечности» за 11 дней после выхода собрал в прокате $1 млрд. Картина преодолела отметку быстрее остальных фильмов за всю историю мирового кинематографа. Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что за первый уикенд в США «Мстители» собрали $250 млн.

Премьера еще не состоялась в Китае — показы начнутся 11 мая.

Предыдущий рекорд поставил фильм «Звездные войны: Пробуждение силы», вышедший в декабре 2015 года. Картина собрала $1 млрд за 12 дней.

«Мстители: Война бесконечности» стал вторым фильмом Marvel в 2018 году, собравшим $1 млрд, первым была «Черная пантера», которая собрала сумму за четыре недели.