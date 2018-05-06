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Фильм «Мстители: Война бесконечности» побил мировой рекорд по сборам

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Фото: Marvel Studios Inc
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Кинолента «Мстители: Война бесконечности» за 11 дней после выхода собрал в прокате $1 млрд. Картина преодолела отметку быстрее остальных фильмов за всю историю мирового кинематографа. Об этом пишет Deadline

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Отмечается, что за первый уикенд в США «Мстители» собрали $250 млн. 

Премьера еще не состоялась в Китае — показы начнутся 11 мая. 

Предыдущий рекорд поставил фильм «Звездные войны: Пробуждение силы», вышедший в декабре 2015 года. Картина собрала $1 млрд за 12 дней.

«Мстители: Война бесконечности» стал вторым фильмом Marvel в 2018 году, собравшим $1 млрд, первым была «Черная пантера», которая собрала сумму за четыре недели.

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