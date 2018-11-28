Совет кинокритиков США назвал лучший фильм года

В США Национальный совет кинокритиков назвал фильм «Зеленая книга», снятый американским режиссером Питером Фаррелли, лучшей кинокартиной года. Об этом 28 ноября сообщает портал Deadline Hollywood.

Лучшим режиссером года стал Брэдли Купер с фильмом «Звезда родилась». Звание лучшего актера кинокритики присудили Вигго Мортенсену, сыгравшему в «Зеленой книге», а лучшей актрисой стала Леди Гага, участвовавшая в картине «Звезда родилась».

Награждение пройдет 8 января 2019 года на гала-концерте NBR Awards. Однако оценки кинокритиков часто расходятся с наградами «Оскар», присуждаемыми Американской киноакадемией.

27 ноября сообщалось, что в Лондоне стартовала третья Неделя российского кино Russian FilmWeek. Мероприятие открылось показом драмы Авдотьи Смирновой «История одного назначения».