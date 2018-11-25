Лунгин снимет фильм по роману «Крутой маршрут» Гинзбург о ГУЛАГе

Российский режиссер Павел Лунгин собирается экранизировать автобиографический роман Евгении Гинзбург «Крутой маршрут».

Как рассказал режиссер на Каирском международном кинофестивале, сейчас идет подготовка к съемкам.

«У меня есть права на книгу Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» — это знаменитый роман, написанный матерью Василия Аксенова», — приводит слова Лунгина ТАСС.

Сейчас режиссер занимается сценарием и бюджетом. Когда начнутся съемки, пока не известно.

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