Московский музей истории ГУЛАГа выиграл международный фестиваль

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил музей истории ГУЛАГа с победой на международном фестивале «Интермузей-2018».

«Ребята делают большое дело, сохраняют историю, которую важно помнить. Спасибо и мои поздравления», — приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

По словам мэра, в фестивале участвовали почти 500 проектов, поэтому «особенно приятно, что Гран-при получил столичный музей». Международный фестиваль «Интермузей-2018» проходил с 31 мая по 3 июня 2018 года на ВДНХ в павильоне № 75.

Ранее сообщалось, что на базе музея ГУЛАГа в Москве заработал Центр по поиску людей, которые пострадали в годы сталинских репрессий. Любой желающий может изучить там архивные документы и тематическую литературу 1930–1940-х годов, а сотрудники организации помогут с поиском родственников и восстановлением истории семьи.