Прямой эфир

Московский музей истории ГУЛАГа выиграл международный фестиваль

0
Фото: РИА Новости/Евгений Самарин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил музей истории ГУЛАГа с победой на международном фестивале «Интермузей-2018». 

«Ребята делают большое дело, сохраняют историю, которую важно помнить. Спасибо и мои поздравления», — приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

По словам мэра, в фестивале участвовали почти 500 проектов, поэтому «особенно приятно, что Гран-при получил столичный музей». Международный фестиваль «Интермузей-2018» проходил с 31 мая по 3 июня 2018 года на ВДНХ в павильоне № 75.

Ранее сообщалось, что на базе музея ГУЛАГа в Москве заработал Центр по поиску людей, которые пострадали в годы сталинских репрессий. Любой желающий может изучить там архивные документы и тематическую литературу 1930–1940-х годов, а сотрудники организации помогут с поиском родственников и восстановлением истории семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Музей братьев Стругацких появится в Петербурге
Музей литературы русского Востока появится во Владивостоке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017