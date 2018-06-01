Музей литературы русского Востока появится во Владивостоке

Проект музея литературы русского Востока представят на фестивале ЛиТР-2018, который пройдет 7–8 июня во Владивостоке. По словам его будущего руководителя, литературного критика Александра Лобычева, экспозиция охватит период от середины XIX до конца XX века: от освоения Дальнего Востока до поколения «оттепели» и насыщенной литературной жизни 1990-х годов.

Первая выставка будет посвящена русским поэтам в Китае, сообщает ИА PrimaMedia. Музей разместится в историческом здании по улице Пушкинская, д. 25 и станет филиалом Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева. Открытие могут отложить из-за сложностей с переездом — центр народной культуры всё еще не освободил помещение.

В январе стало известно, что на острове Русский во Владивостоке будет создан новый музей, который расположится в квартире жилого дома. Проект получил президентский грант. По словам активистки дома Татьяны Рындиной, первыми жильцами здания были солдаты стрелкового полка под руководством легендарного Лавра Корнилова, который и сам проживал здесь некоторое время. Планируется воссоздать обстановку дореволюционной квартиры: побеленные стены, деревянная мебель, печь.