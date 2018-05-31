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Математический музей под открытым небом открылся в Адыгее

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Фото: официальный сайт исполнительных органов власти республики Адыгея/adygheya.ru
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В Майкопе открылся первый в России математический музей под открытым небом. Первые экскурсии прошли для почетных гостей.

В музее представлены арт-объекты, которые визуализируют известные теоремы и задачи. Посетители, к примеру, могут на практике решить задачу известного математика Леонида Эйлера о семи кенигсбергских мостах. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Необычный проект реализовала Республиканская естественно-математическая школа. Учащиеся провели первую экскурсию для почетных гостей парка под открытым небом. Помимо уже существующих арт-объектов, в дальнейшем организаторы планируют разбить на территории парка кленовую аллею.

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