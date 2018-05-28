Прямой эфир

Музей Киева обнаружил в чучеле пеликана 178-летнюю записку

0
Фото: Global Look Press/ Ivan Kuzmin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Национальном научно-естественном музее Киева во время чистки чучела красноклювого пеликана нашли записку, возраст которой составляет 178 лет.

Отмечается, что «артефакт из прошлого открыл тайну происхождения экспоната», говорится на странице музея в Facebook.

В записке сказано, что владельцем экспоната является Илья Гаврилович Вознесенский, получивший красноклювого пеликана 15 октября 1840 года.

«Произошло это около берегов Калифорнии в гавани Бодега, которая носит имя испанского капитана», — гласит послание.

Ученые ранее рассказали о затонувшем в Карибском море корабле с золотом. Стоимость сокровищ в современном эквиваленте достигает $17 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На затонувшем 800 лет назад корабле обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Реставраторы восстановили в Томске немецкую грамоту XV века

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017