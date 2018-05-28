Музей Киева обнаружил в чучеле пеликана 178-летнюю записку

В Национальном научно-естественном музее Киева во время чистки чучела красноклювого пеликана нашли записку, возраст которой составляет 178 лет.

Отмечается, что «артефакт из прошлого открыл тайну происхождения экспоната», говорится на странице музея в Facebook.

В записке сказано, что владельцем экспоната является Илья Гаврилович Вознесенский, получивший красноклювого пеликана 15 октября 1840 года.

«Произошло это около берегов Калифорнии в гавани Бодега, которая носит имя испанского капитана», — гласит послание.

Ученые ранее рассказали о затонувшем в Карибском море корабле с золотом. Стоимость сокровищ в современном эквиваленте достигает $17 млрд.