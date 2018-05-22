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Ученые рассказали о затонувшем в Карибском море корабле с золотом

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Фото: commons.wikimedia.org
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Океанографы рассказали о ходе исследования испанского галеона «Сан-Хосе», который затонул 8 июня 1708 года у побережья современной Колумбии.

Официально о находке колумбийское правительство объявило еще в 2015 году, сообщает The Independent. Но только сейчас сотрудники Массачусетского института океанографии рассказали подробности. Руководитель экспедиции Майк Перселл заявил, что при помощи глубоководного аппарата были сделаны снимки находки.

Долгое время точное место крушения корабля считалось одной из главных морских загадок в истории. Доподлинно было известно, что 62-пушечный трехмачтовый галеон столкнулся с британской эскадрой во время войны за испанское наследство. На борту находилось 600 человек. После непродолжительного боя «Сан-Хосе» пошел ко дну.

Галеон перевозил золото, серебро и изумруды. Стоимость сокровищ в современном эквиваленте достигает $17 млрд.

В марте сообщалось, что в американском штате Флорида на пляже нашли обломки деревянного корабля, построенного, предположительно, 300 лет назад.

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