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В Москве откроется Центр поиска репрессированных родственников  

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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В Москве на базе Государственного музея истории ГУЛАГа заработает Центр по поиску людей, которые пострадали в годы сталинских репрессий.

Любой желающий сможет изучить там архивные документы и тематическую литературу 1930–1940-х годов, а сотрудники организации помогут с поиском родственников и восстановлением истории семьи.

Кроме того, в центре будет представлена интерактивная карта ГУЛАГа, отражающая географию системы лагерей.

Запуск проекта стал возможен благодаря Фонду памяти, который создавался в рамках государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Официальная церемония открытия центра пройдет в среду, 28 февраля.

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