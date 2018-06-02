Музей братьев Стругацких появится в Петербурге

Музей, посвященный писателям Аркадию и Борису Стругацким, появится в Санкт-Петербурге. На создание учреждения общественная организация работников науки и культуры «Энциклопедия» получила президентский грант в размере 8,8 млн рублей, сообщает телеканал «78».

Музей планируется разместить на территории Пулковской обсерватории площадью 300 кв. м. В городском музейном пространстве создадут три площадки. На площадке «Библиотека» представят материальную экспозицию наследия братьев Стругацких. На площадке «Лекторий» планируется проводить художественные выставки, лекции, встречи и сценарные игры. Кроме этого, в музее будет создана секция «Планетарий».

Аркадий и Борис Стругацкие в соавторстве написали более 25 фантастических романов, повестей и рассказов, которые стали классикой жанра и основой многочисленных экранизаций, в том числе — Андрея Тарковского («Сталкер») и Алексея Германа-старшего («Трудно быть богом»).