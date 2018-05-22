Сквер Мандельштама и площадь Шаляпина появятся в центре Москвы

Московские власти назовут площадь и сквер в честь оперного певца Федора Шаляпина и поэта Осипа Мандельштама. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Названия утвердили на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заммэра столицы в правительстве города по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

Сквером Мандельштама станет небольшой парк в Басманном районе рядом с пересечением улицы Забелина и Старосадским переулком. Там же установят памятник поэту. Территория была благоустроена в 2017 году, сообщает телеканал «360».

Будущая площадь Шаляпина находится между Неглинной улицей и улицей Петровской на пересечении с улицей Кузнецкий мост. Площадь расположена недалеко от Большого театра, где выступал певец.

14 мая в Москве открыли памятник поэтессе Марине Цветаевой. Скульптором выступил Зураб Церетели.