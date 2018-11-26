Бондарчук снимет фантастический фильм о девушке-амфибии

Кинокомпании Аrt Pictures Studio, Водород («Притяжение», «Лед») и Национальная Медиа Группа (НМГ) приступили к работе над картиной «Человек-амфибия», в основу сюжета которой лег одноименный роман Александра Беляева.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям», режиссером фантастической ленты выступит основатель Аrt Pictures Studio Федор Бондарчук («Притяжение», «Сталинград», «9 рота»), а автором сценария — Олег Маловичко. Продюсировать ленту вместе с Бондарчуком будут Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель и Александр Андрющенко.

Действие фильма разворачивается в Санкт-Петербурге в начале XX века. При этом роль амфибии в новой картине исполнит женщина. Съемки картины запланированы на осень 2019 года, а релиз ожидается в 2020 году.

«Зрителей ожидает совершенно неожиданное новое прочтение знаменитой истории любви: женское исполнение роли амфибии, масштабные подводные съемки, беспрецедентная компьютерная графика от студии Main Road Post («Притяжение», «Сталинград», «Легенда о коловрате»)», — отмечается в пресс-релизе.