Неделя российского кино Russian FilmWeek открылась в Лондоне

Третья Неделя российского кино Russian FilmWeek стартовала в Лондоне 25 ноября. Мероприятие открылось показом драмы Авдотьи Смирновой «История одного назначения» в одном из самых популярных кинотеатров британской столицы EMPIRE IMAX Leicester Sguire.

Все билеты на показ ленты, удостоенной премии за лучший сценарий и приза зрительских симпатий на кинофестивале «Кинотавр-2018», были раскуплены задолго до начала мероприятия.

Гендиректор и основатель Недели российского кино Филипп Перкон признался, что ожидает в этом году рекордное число зрителей. «Если в первый год проведения фестиваля нам удалось привлечь к нему 4,5 тыс. зрителей, то в прошлом году их было 10 тыс. Таким образом, к третьему году своего существования Неделя российского кино попала в пятерку крупнейших национальных кинофестивалей Соединенного Королевства», — приводит его комментарий пресс-служба фестиваля.

Представляя свой фильм, Авдотья Смирнова отметила, что в ленте русский писатель и философ Лев Толстой запечатлен в возрасте 38 лет, и выразила надежду, что его личность будет интересна британской аудитории. «То есть это самый молодой Толстой, которого вы когда-либо видели на киноэкране», — подчеркнула режиссер.

«В прошлых столетиях светский мир восторгался русским балетом, который стал нашей национальной гордостью. А сегодняшняя церемония открытия, на которую пришло так много гостей, дает веру в то, что наше кино в ближайшее время возьмет такую же планку и займет законное место в мировой культуре», — отметил сопродюсер фестиваля, исполнительный директор университета «Синергия» Вадим Лобов.

Неделя российского кино в Лондоне продлится до 2 декабря. В ней примут участие более 50 российских фильмов, в том числе картина Кирилла Серебренникова «Лето» и военная драма «Собибор» Константина Хабенского.