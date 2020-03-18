«Во время коронавируса надо больше смеяться»

На экраны, вопреки коронавирусу, выходит анимационный блокбастер «Тролли. Мировой тур», сиквел нашумевшего музыкального мультфильма 2016 года. Одновременно фильм появится в онлайн-прокате. Песен и персонажей в нем стало еще больше, а в основу положена актуальная идея о том, что отличаться от других – не порок, а достоинство. «Известия» поговорили с исполнителями главных ролей Джастином Тимберлейком и Анной Кендрик о проделанной работе и послевкусии по ее завершении.

— После успеха «Троллей» вы сразу поняли, что у фильма будет сиквел и вы примете в нем участие?

Джастин Тимберлейк: Никаких сомнений не было, фильм классный, да и я там, смею надеяться, неплох.

Анна Кендрик: Когда мы делали первый фильм, я в какой-то момент вдруг осознала: если мне приходит мэйл о том, что надо записать еще кое-что в студии, я чувствую себя счастливой. Знаете, иногда бывает, думаешь: «Ох, придется это включить в график». А тут было: «Ого, я опять побуду Розочкой!» Работать над «Троллями» было так весело, что я очень ждала продолжения, и, слава богу, дождалась.

— Как развиваются отношения ваших персонажей, Розочки и Цветана, в новом мультфильме?

А.К. Самое классное — что они по-прежнему вместе. В «Троллях» их отношения были несколько склочными, но теперь все поменялось . Все равно, конечно, множество смешных моментов построено на том, что Розочка невероятно позитивна, а Цветан — раздражителен и ворчлив. Но теперь они вместе движутся к общей цели, это здорово.

троли Кадр мультфильма "Тролли. Мировой тур" Фото: UPI

— Но ведь Цветан хочет чего-то большего, чем просто дружба?

Д.Т. Это правда. В первом фильме Цветану понадобилось пройти долгий путь, осознать, что такое счастье. А теперь он в курсе, понимает, что у него есть чувства к Розочке.

— Теперь они оба знают: где-то существуют другие виды троллей и мир куда больше, чем они думали. Что они предпримут в связи с этим?

Д.Т. Ответ очевиден: отправятся в путешествие, чтобы спасти мир.

А.К. Точно, это прямо-таки классическая история об этом. В ней много всяких удивительных существ, и все они очень разные. А еще в каждой деревне троллей существует свой тип музыки. В общем, у Розочки и Цветана есть все основания немедленно отправиться в путешествие, чтобы побольше узнать о мире.

— А о себе они что-то узнают?

Д.Т. Они обнаруживают, что в мире живут другие тролли. Знакомятся с разными музыкальными стилями — у каждой популяции троллей они свои . Кстати, племя, к которому принадлежат наши герои, практикует смешение разной тролльской музыки. Наконец, они узнают, что мир состоит из множества разнообразнейших вещей, и убеждаются в том, насколько это ценно.

— А лично о себе они что-нибудь узнают? Может, Розочка станет более чуткой?

A.K. У нее нет ответов на все вопросы, и она тоже может ошибаться — вот что ей предстоит понять. Хоть она теперь и королева, ей все равно надо уметь слушать и учиться. Мне кажется, это самая важная идея фильма — умение представить себя на месте другого человека, вне зависимости от того, кто ты и сколько тебе лет.

троли Актеры Джастин Тимберлейк и Анна Кендрик Фото: Global Look Press/Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress

— Что вам больше всего нравится в ваших героях?

A.K. В Розочке люблю милое личико и еще сообразительность. Мне нравится, что она позитивная, взбалмошная, такая вся девчонка-девчонка, но при этом довольно жесткая, когда надо.

Д.Т. В первом фильме забавно было играть персонажа, которому еще нужно понять, как выглядят настоящие цвета, а теперь ему предстоит ужасно неловкий момент: надо сказать о своих чувствах любимому существу . В этой ситуации много юмора и мы бы хотели, чтобы зрители вдоволь посмеялись.

— Что самое интересное в озвучивании анимационного персонажа?

Д.Т. Смотреть, как персонаж становится твоим, если не сказать — тобой. Это нечто совсем особенное, когда отдаешь ему свой голос, особенно если ты уже однажды делал это. Прямо физически ощущаешь, что у вас с ним связь, да и с другими персонажами фильма тоже.

— Некоторые актеры говорят, что этот способ работы отличается особой свободой.

Д.Т.: Ну да, можно приходить в студию прямо в пижаме.

A.K. А если без шуток, действительно здорово работать, когда не надо думать, как ты выглядишь и что сейчас отражается на твоем лице. Можно строить всякие рожицы, например. Правда, тут всегда надо помнить, что аниматоры постоянно тебя изучают и могут сделать персонажа похожим…

Самое классное, что можно до бесконечности экспериментировать и пробовать всякие штуки — любые, что придут в голову. Когда играешь в обычном кино, всегда ощущаешь сильное давление на площадке, там каждый дубль — отдельная и очень серьезная история. А здесь можно поиграться и подурачиться.

— Значит, вы много импровизировали?

A.K. Да! И довольно много из этого вошло в итоге в фильм. Когда я решила, что сделала уже все, что от меня требовалось, попросила еще парочку дурацких дублей, а они потом оказались на экране, представляете?

троли Кадр мульфильма "Тролли. Мировой тур" Фото: UPI

— В первом фильме у музыки была важная роль, а сейчас она еще важнее. Вы записали много оригинальных песен для сиквела?

Д.Т. В первых «Троллях» мы понимали, что музыка должна создать ДНК фильма, так что использовали много каверов. В «Мировом туре» оригинальной музыки куда больше — и в итоге получился практически полноценный мюзикл.

— Тяжело было объять столько жанров?

Д.Т. Хотелось, чтобы у каждого племени троллей оказались свое пространство и свой звук, поэтому важно было поработать с максимальным количеством стилей. Было непросто, но мы хотя бы вдоволь позабавились — некоторые песни исполняются в комическом ключе, и это, правда, очень смешно. Но есть и другие треки для более эмоционального и серьезного исполнения. Самым трудным во всем этом был итог. Мы должны были собрать все использованные саунды и придумать некую объединяющую их песню.

— Вы имеете в виду композицию Just Sing?

A.K. Да, и в фильме найден превосходный способ представить ее как квинтэссенцию всех стилей, которые прозвучали в «Мировом туре».

Д.Т. На песню Just Sing мы потратили больше всего времени и сил. С самого начала понимали, что она прозвучит в особый момент и будет символом того, как независимо от всех наших различий мы можем спеть что-то вместе и это «что-то» нас объединит. Так давайте просто петь!

троли Актеры Анна Кендрик и Джастин Тимберлейк Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine

— Давайте. Тем более что у вас в фильме множество голосов.

Д.Т. Да уж, кроме Анны, там еще Андерсон Паак, Джордж Клинтон, Мэри Джей Блайдж, Келли Кларксон, Сэм Рокуэлл…Когда я впервые увидел «Мировой тур» в законченном варианте со всеми этими великими, был потрясен, потому что каждый из них бил прямо в точку.

A.K. Невероятно много талантливых людей в одной картине, надеюсь зритель это оценит.

— Тяжело было режиссеру Уолту Дорну их собрать?

A.K. Не знаю, это его личные режиссерские дела. Но результат впечатляет. Он действительно хотел, чтобы все что-то придумывали, и давал эти идеи реализовать. И очень тепло и уважительно относился ко всем артистам.

Д.Т. Пожалуй, существенная составляющая ДНК фильма, о которой я говорил, связана именно с личностью Уолта. Не будь его, все могло сложиться по-другому.

— Если в двух словах — зачем зрителю идти на ваш фильм?

Д.Т. Время непростое, сами знаете. Один коронавирус чего стоит. Надо во что бы то ни стало поддерживать нормальное рабочее настроение. Больше смеяться, одним словом. А у нас получилось очень весело!

«Мировой тур» — это и захватывающее приключение, и прекрасная музыка, и качественная анимация с большим вниманием к деталям. Плюс актуальная идея в основе. Уверен, что после него зрителям будет что обсудить и над чем подумать, в том числе взрослым. Мне кажется, мы слишком часто сосредоточиваемся на отрицательных сторонах нашего многообразия, забывая, что именно оно делает наш мир уникальным.

джастин Джастин Тимберлейк Фото: Global Look Press/Mika Schmidt

Фильмы хороши тем, что молодежь к ним прислушивается, берет на вооружение как модель поведения, и наша история о троллях может в этом помочь. Объясним молодым, что быть другим — прекрасно, пусть даже существует множество поводов замкнуться в себе и переживать из-за этого. Нет, это очень позитивный момент: надо отличаться и не стесняться этого. И пусть каждый поймет, что быть собой — это лучшее, что можно сделать.