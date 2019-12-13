Жив, бродилка: новый «Джуманджи» похож на компьютерную игру

Боевые страусы ломают машины, дикие мандрилы покоряют веревочные города, а дирижабль таранит ледяной замок. В российский прокат вышла приключенческая комедия Джейка Кэздена «Джуманджи: Новый уровень» — сиквел хита 2017 года о том, как некоторые счастливчики (как Дэнни ДеВито в этот раз) могут на время побыть Дуэйном «Скалой» Джонсоном. К своим ролям вернулись также Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан из «Стражей галактики».

После событий первой части — когда четверку друзей затянуло в компьютерную игру «Джуманджи» и им пришлось, рискуя жизнью, выполнять испытания, чтобы вернуться, — прошло несколько лет. Ребята разъехались кто куда, и, пусть держат связь в общем чате, но на расстоянии дружить трудно. Да и реальная жизнь, по крайней мере, для Спенсера (Алекс Вулф из «Реинкарнации») теперь стала пресной.

И вот однажды он спускается в подвал своего дома, берет в руки тот самый джойстик и уже по доброй воле отправляется в «Джуманджи». Друзья, естественно, не могут остаться в стороне и спешат его спасать. Однако игру откровенно глючит, и она на свой вкус распределяет персонажей — аватаров, в которых вселяются игроки. А главное, «всасывает» дедушку Спенсера (ДеВито) и его старого друга Майло (Дэнни Гловер), которые просто случайно оказались рядом.

Несколько месяцев назад в прессе и Сети с упорством, достойным иного применения, обсуждали слова Мартина Скорсезе, который назвал экранизации комиксов аттракционом, а не кино. Его так активно разубеждали и рядовые фанаты, и режиссеры, что ему пришлось не раз уточнить свои слова и даже написать развернутую колонку. На самом деле живой классик имел в виду, конечно, не столько именно комиксы, сколько вообще современные блокбастеры — бессмысленные и беспощадные, где привычные элементы драматургии присутствуют чисто формально, в довесок к погоням и взрывам.

И «Джуманджи» — самый честный из них. Он, в общем, и не притворяется фильмом. Продается как игра и выглядит как игра. Есть набор персонажей, молодых, красивых, разных, но почти лишенных индивидуальных черт — специально, чтобы легче было представить себя на их месте. Они попадают в мир приключений, и в аватарах известных артистов выполняют сначала одно задание, потом другое — и так до победного конца. Там, безусловно, прописаны какие-то отношения и даже трансформации характеров, но исключительно для галочки. Смотреть «Джуманджи» будут явно не ради этого.

Иными словами, получилось, конечно, не кино, но и не бессмысленное зрелище. Здесь есть смешные шутки, отличные, как и всегда, спецэффекты, артисты харизматичные. Есть Дэнни ДеВито, наконец, который снимается в большом кино нечасто. Его персонаж, оказавшись в игре, попадает сначала в тело Дуэйна Джонсона, что само по себе смешно. Но далее он еще раз меняет аватара и переселяется в тело актрисы и певицы китайского происхождения Аквафины, которая еще более уморительно воспроизводит его характерную манеру ходить и говорить.

Словом, «Джуманджи» прекрасно может скрасить будний вечер — если хочется чего-то яркого, непритязательного. Того, что к утру благополучно выветрится из головы. Если же хочется живых людей и интересной интриги, стоит поискать что-то другое. Например, «Ирландца» того же Скорсезе.