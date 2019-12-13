Новогодний передел: полицейские на Рублевке, викинги в Джуманджи

Дуэйн «Скала» Джонсон играет Дэнни ДеВито, Сергей Бурунов спасает Новый год, а Гари Олдман красиво хоронит талант. Прокат активно готовится к каникулам, и серьезные жанры вымывают комедии — самого разного вида и качества. «Известия» рассказывают, что смотреть в эти выходные.

«Джуманджи: Новый уровень»

Сиквел хита 2017 года вновь забрасывает четверку друзей в опасный мир старой консольной игры «Джуманджи», где им предстоит, вселившись в тела голливудских звезд — Дуэйна «Скалы» Джонсона, Джека Блэка, Кевина Харта и Карен Гиллан из «Стражей галактики» — выполнить ряд заданий и сокрушить очередного мегазлодея. В этот раз вакантное место антигероя занял шотландец Рори Макканн (Сандор Клиган по прозвищу «Пес» в «Игре престолов»), сыгравший кровожадного викинга Юргена.

Несмотря на название, ничего особенно нового в фильме нет — это снова «бродилка» с весьма условными персонажами, однако не без пары удачных находок. К старому составу добавился Дэнни ДеВито, который и сам забавен в роли склочного деда, но в течение фильма его персонажа сыграют еще два артиста. Сначала Дуэйн «Скала» Джонсон, а потом — и особенно удачно — актриса и певица Аквафина (по сюжету, внутри игры старик якобы вселяется в их тела). В формате превью «Джуманджи» уже вышел на прошлой неделе и сразу ворвался на вторую строчку уикенда.

Режиссер: Джейк Кэзден

В ролях: Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Марин Хинкль, Мэдисон Айсмен, Джек Блэк, Эшли Скотт, Аквафина, Дэнни ДеВито, Ник Джонас, Кевин Харт

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Феномен прошлого праздничного проката (1,5 млрд сборов) идет на второй приступ зрительских кошельков, правда, уже без Александра Петрова на борту , зато никакой конкуренции с «Елками» — это единственная российская новогодняя комедия в прокате. Все остальные сотрудники отдела полиции района Барвиха и их друзья — капитаны Мухич (Роман Попов) и Алиса (Рина Гришина), неформалка Вероника (Александра Бортич) и прочие — остались на своих местах. Но в отсутствие Петрова весь груз ответственности теперь тащит на себе Сергей Бурунов в роли неисправимого идиота подполковника Яковлева.

Близится Новый год, Яковлев получает долгожданное повышение, а чтобы добавить интриги вечеру, спорит с сотрудниками, кто сможет соблазнить Кристину (София Каштанова). По этой причине жены и подруги едут в один загородный дом, а поборники закона остаются куролесить в другом. Но в дело вмешиваются метель и банда грабителей, ограбившая в этих местах ювелирный завод. Пока не ударили куранты, нужно срочно найти и обезвредить преступников.

Режиссер: Илья Куликов

В ролях: Сергей Бурунов, Роман Попов, София Каштанова, Рина Гришина, Ирина Вилкова, Александра Бортич

«Курьер»

Это по-своему увлекательное зрелище — смотреть, как замечательный актер Гари Олдман разменивается на проходные роли, одна другой хуже. В этом простеньком боевике, явно вдохновленном «Перевозчиком» Люка Бессона, лауреат премии «Оскар» играет опереточного злодея с пиратской повязкой на глазу и диковинным именем Иезекииль Мэннингс. Его цель — уничтожить скромного очкарика (Амит Шах), единственного свидетеля совершенного им преступления.

Полиция Иезекиилю не указ, и даже не трудность, но на беду случайно в интригу оказалась втянута загадочная девушка на мотоцикле (Ольга Куриленко), что немедленно путает все карты. Про нее известно только то, что она подрабатывает курьером на «черном рынке» и смертельно опасна. И если Куриленко в амплуа экшн-героини чувствует себя уверенно, то про Олдмана западная пресса в запале пишет, что это едва ли не худшее его экранное появление за всю карьеру.

Режиссер: Закари Адлер

В ролях: Ольга Куриленко, Гари Олдман, Амит Шах, Алисия Агнесон, Грег Орвис, Крэйг Конуэй, Уильям Моусли

«Одной волшебной ночью»

Трагикомедия о красивой сорокалетней женщине (Кьяра Мастроянни), которая запирается в номере отеля напротив своей квартиры, чтобы разобраться в себе и в итогах 20-летнего брака. В эту ночь к ней заявится не один десяток призраков прошлого — например, вереница любовников, сам муж (по волшебству сбросивший два десятка лет), первая любовь мужа и много кто еще. И каждому есть что ей высказать.

Кьяра, дочь Марчелло Мастроянни и Катрин Денев, с годами становится всё больше похоже на папу, что ее в общем не портит — скорее вызывает понятные синефильские ассоциации. И таких ощущений во время просмотра будет много. В финальных титрах режиссер Кристоф Оноре благодарит всех, кто на него повлиял, — и это огромный список, от Вуди Аллена до Ингмара Бергмана. За роль в этом фильме актриса получила приз Каннского кинофестиваля.

Режиссер: Кристоф Оноре

В ролях: Кьяра Мастроянни, Бенжамин Биолэй, Венсан Лакост, Коля Абитебул, Камилль Коттен, Кароль Буке, Стефан Роже

«Тайна Мосли»

На этой неделе в прокат выходят сразу три иностранных мультфильма: «Щенячий патруль: Мегащенки и отважные птенцы» из Канады, «Царь зверей» из Пакистана, но больше всего экранов у «Тайны Мосли», масштабной и довольно неожиданной копродукции Новой Зеландии и Китая. Этот фильм рассказывает о вымышленном виде разумных животных, торифантов (дословно — «рогатых слонов», хотя больше всего они похожи на кого-то из парнокопытных).

Мосли из тех примерных торифантов, что поколениями живут при людях в качестве домашнего скота. Однажды благодаря сыну он узнает, что так жить совсем не обязательно — есть и другие торифанты, которые смогли измениться. Они якобы ходили на двух лапах, могли орудовать руками и не работали на людей. Чтобы узнать, правдива эта легенда или нет, Мосли бежит с фермы. Впереди его ждет опасное приключение и, возможно, свобода. Мультфильм был номинирован на азиатский «Оскар».

Режиссер: Кирби Эткинс

В ролях: Люси Лоулесс, Джон Рис-Дэвис, Риз Дэрби, Темуэра Моррисон, Джей Саймон, Кирби Эткинс, Тимоти Рэби