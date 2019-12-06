Энергичные люди: Эдисон, Тесла и Нортон-режиссер

Бенедикт Камбербэтч борется за электрификацию Америки, Эдди Рэдмейн покоряет небеса, а Эмилия Кларк пытается пережить Рождество. На этой неделе в российский прокат выходит множество фильмов в самых разных жанрах, но на один, в сущности, сюжет — как гордые одиночки противостоят судьбе и законам природы. «Известия» рассказывают, что можно посмотреть в кино.

«Война токов»

Два изобретателя, ставших успешными предпринимателями, — Томас Эдисон (Бенедикт Камбербэтч) и Джордж Вестингуаз (Майкл Шеннон) — схлестнулись не на жизнь, а на смерть, кто первый электрифицирует Америку . Поначалу лидировал Эдисон. Он изобрел лампочку и смог с помощью постоянного тока осветить целый квартал. Однако Вестингауз поставил на переменный ток и не прогадал — тот дешевле, доступнее, хотя и опасен для жизни. Каждый день Эдисон теряет город за городом и уже не стесняется идти на откровенную подлость. В итоге решающую роль сыграет еще один изобретатель, эмигрант Никола Тесла (Николас Холт). Чью сторону он примет, тот и победит.

Больше всего «Война токов» похожа на «Престиж» Кристофера Нолана, пусть и без мистики и фокусов, зато на основе реальных событий. Но судьба у картины сложилась не в пример печальнее. Продюсером проекта был Харви Вайнштейн, который после обвинений в сексуальном насилии лишился своей библиотеки фильмов. В числе прочих «Война токов» легла на полку, и вот только теперь, спустя три года, наконец дошла до зрителя. У фильма впечатляющий актерский состав — тут также играют и Человек-паук Том Холланд, и Кэтрин Уотерстон из «Фантастических тварей». Но и закадровая команда не отстает — в продюсерах значатся Тимур Бекмамбетов и Мартин Скорсезе.

Режиссер: Альфонсо Гомес-Рехон

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Том Холланд, Майкл Шеннон, Николас Холт, Кэтрин Уотерстон, Мэттью Макфэдиен, Таппенс Мидлтон

«Сиротский Бруклин»

Эдвард Нортон, звезда легендарного «Бойцовского клуба», из-за сложного характера давно испортил свою голливудскую карьеру. В большом кино он появляется редко и то, как правило, на втором плане. Но и без дела артист тоже не сидит. Сценарий «Сиротского Бруклина» Нортон писал сам в течение многих лет. В итоге сам же поставил и спродюсировал фильм, а заодно сыграл в нем главную роль. Ну и позвал к себе в компанию многих друзей. Тут засветились и Брюс Уиллис, и Алек Болдуин, и Уиллем Дефо, и Бобби Каннавале.

За основу Нортон взял одноименный роман Джонатана Летема, однако перенес действие из 1990-х в 1950-е, усилив и без того явственную атмосферу нуара. Его герой, частный детектив Лайонел Эссрог, расследуя убийство наставника Фрэнка (Уиллис), разоблачает махинации коррумпированной городской верхушки . Сюжет более чем знакомый, а вот протагонист оказался совсем нетипичным для нуара. Лайонел — смешной неудачник, который страдает синдромом Туретта, что серьезно усложняет его личную и профессиональную жизнь.

Режиссер: Эдвард Нортон

В ролях: Эдвард Нортон, Гугу Эмбата-Ро, Алек Болдуин, Бобби Каннавале, Уиллем Дефо, Брюс Уиллис, Итан Сапли

«Рождество на двоих»

Новый год постепенно вступает в свои права, и в прокат начинают выходить праздничные релизы. Первый на очереди — новый британский ромком от режиссера хитов «Копы в юбке», «Шпион» и «Девичник в Вегасе» Пола Фига со звездой «Игры престолов» Эмилией Кларк. Молодая неудачница, без денег и особых планов на жизнь, работает в магазинчике подарков рождественским эльфом и медленно погружается на дно депрессии. Но однажды она встречает симпатичного парня (Генри Голдинг), который идеален во всех отношениях — настолько, что похож скорее на плод воображения, чем реального человека .

К слову, важную роль в фильме сыграла также одна из его сценаристок Эмма Томпсон — профессор Трелони из «Гарри Поттера» и дважды лауреат премии «Оскар» (в том числе, за сценарий к экранизации Джейн Остин «Разум и чувства»). Как признаются создатели, фильм вдохновлен песнями Джорджа Майкла (который ушел из жизни три года назад как раз в Рождество) и в оригинале даже называется по его главному хиту Last Christmas. В общем, релиз для всех тех, кто соскучился по «Дневникам Бриджит Джонс» и заснеженному Лондону.

Режиссер: Пол Фиг

В ролях: Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Мишель Йео, Эмма Томпсон, Ребекка Рут, Лидия Леонард, Пэтти ЛюПон

«Аэронавты»

Кроме «Войны токов» в эти выходные можно посмотреть еще одну историю про ученых-первопроходцев XIX века, но по жанру это уже не триллер, а приключения. Известный метеоролог Джеймс Глейшер (Эдди Редмэйн) вместе с энтузиасткой аэронавтики Амелией Рен (Фелисити Джонс) отправляется в смертельно опасное путешествие на воздушном шаре, чтобы впервые в истории человечества подняться на высоту более 10 тыс. м. Впереди их ждут молнии, разреженный воздух, холод — ну и любовь, конечно.

Поставил фильм британец Том Харпер, известный по последней экранизации «Войны и мира». Он же написал сценарий вместе с Джеком Торном, автором сериалов «Бесстыдники» и «Отбросы». Интересно, что Редмэйн и Джонс не в первый раз изображают влюбленную пару — ранее они сыграли чету Хокингов в фильме «Вселенная Стивена Хокинга», за который Эдди получил «Оскар».

Режиссер: Том Харпер

В ролях: Фелисити Джонс, Эдди Редмэйн, Химеш Патель, Том Кортни, Фиби Фокс, Энн Рейд, Тим Макиннерни

«Простой карандаш»

На этой неделе в прокат вышли сразу пять российских фильмов. Среди них две военные драмы — «Ржев» и «Красный призрак», криминальная драма, приквел популярной дилогии «Решала. Нулевые». А также «Конец сезона», вольный пересказ чеховских «Трех сестер» в современных реалиях, причем с такими звездами в кадре, как Анна Чиповская, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь. На этом фоне нетрудно проглядеть тихую драму «Простой карандаш» Натальи Назаровой, одного из лауреатов последнего фестиваля «Окно в Европу» в Выборге.

Молодая учительница (Надежда Горелова) переезжает в маленький провинциальный городок — вслед за мужем (Владимир Мишуков), безвинно осужденным и этапированным в местную колонию. Очевидно, близость тюрьмы сказывается на местном населении — повсюду царит равнодушная покорность. С первых же уроков в новой школе героиня вступает в конфликт с негласным лидером класса — рослым гопником, который лучше других сверстников усвоил правила взрослой жизни.

Режиссер: Наталья Назарова

В ролях: Надежда Горелова, Владимир Мишуков, Александр Кольчевский, Кирилл Веселов, Олеся Иванцова, Александр Доронин