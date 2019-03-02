Не без рисовки: сможет ли увлечь иностранную публику российская анимация

В 2000-х годах российские анимационные студии, лишившиеся с распадом Советского Союза и государственного контроля, и финансирования, стали постепенно оправляться от вызванного внезапной свободой шока. В стране начала формироваться современная индустрия анимационного кино. Теперь отечественные мультфильмы привлекают внимание публики и за границей. В январе этого года одна из серий «Маши и Медведя» собрала 3,4 млрд просмотров и вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самый популярный анимационный ролик на YouTube. Последние годы всё больше внимания мультипликации стало уделять и государство. Чем стране могут быть полезны мультфильмы и как развивается эта сфера, выясняли «Известия».

Закрытое производство

В советское время производством анимации под контролем государства занималось несколько студий. Одна из самых известных — «Союзмультфильм», созданная в 1936 году на основе нескольких мелких объединений.

мульт Волк из мульфильма «Ну, погоди!» у входа в здание киностудии «Союзмультфильм» Фото: ТАСС/Геодакян Артем

К 1970–1980 годам это уже была крупнейшая анимационная студия Европы, выпустившая более тысячи проектов. «Ее создание позволяло решать и творческие, и идеологические задачи. Это была большая творческая лаборатория, где собирались лучшие кадры, — рассказывает в беседе с «Известиями» Ирина Мастусова, директор Ассоциации анимационного кино. — Юрий Борисович Норштейн даже называет те времена лучшими для анимации, потому что цензура создавала такой прессинг, что приходилось прикладывать очень много усилий, чтобы в рамках существующих возможностей создавать шедевры».

Многие советские мультфильмы действительно получали высокую оценку на международных фестивалях, но до широкой зарубежной аудитории эти шедевры практически не доходили. Как и западные картины до советских зрителей. Ситуация изменилась с распадом Советского Союза. Студии стали существовать в условиях свободного рынка. Правда, адаптироваться к переменам было нелегко. «В 1990-е на «Союзмультфильме» был развал — чехарда со сменой директоров, пробелы в законе об авторском праве , которые провоцировали споры о принадлежности «золотой коллекции»: на нее претендовали студия, режиссеры, художники, авторы сценария», — вспоминает Мастусова.

Значительную помощь в выходе из кризиса студии оказало государство. «У нас были огромные долги, ветхое здание и фактически отсутствие новых проектов. Более двух лет назад президент Российской Федерации принял решение о создании на базе слабо функционировавшей тогда студии масштабного технопарка, Дома российской анимации, — говорит Юлиана Слащева, председатель правления «Союзмультфильма». — За несколько месяцев нам удалось сделать практически невозможное — была ликвидирована задолженность, состоялся переезд в новые помещения, запущено более 10 проектов для ТВ-эфира и еще столько же — в блоке авторского кино».

Уже в 2018 году в прокат вышел первый полнометражный фильм киностудии за последние 30 лет, «Гофманиада».

мульт Кадр из мультфильма «Гофманиада» Фото: Союзмультфильм

Превращение «Союзмультфильма» в технопарк, как предполагается, должно способствовать и развитию отрасли в целом. Например, чтобы реализовать свой проект, компаниям теперь не нужно покупать дорогостоящее оборудование — его можно арендовать в технопарке по льготной цене.

Мягкая сила

Главная ценность анимационной индустрии для государства, полагает Слащева, заключается в возможности формировать у зрителя мировоззрение, ценностные ориентиры и даже имидж страны : «Яркие, обаятельные образы анимационного кино хранят культурные коды страны, где они родились, делая тем самым и более привлекательным имидж государства-производителя. Успешные анимационные образы могут привлечь внимание к культуре конкретной страны, увеличить продажи товаров, услуг, увеличить турпоток и способствовать росту смежных отраслей».

Большой потенциал у анимации и в области образования. «По-моему, поддержку государство решило оказать именно из-за концепции «мультфильм — это развлечёба», — считает сценарист анимационной студии «Паровоз» Ярослав Косиноверед. — Производителями контента ставится задача не только развлечь, но и научить ребенка чему-то полезному. В принципе в хорошей анимации всё так и работает, правда, есть риск, что государство захочет учить чему-то специфичному, нужному только ему, а не ребенку. Но тут, как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку».

мульт Фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

И тем не менее для выхода на зарубежный рынок, по мнению специалиста, от попыток идеологизации мультфильмов лучше сразу отказаться. «Как правило, то, что закупают стриминговые интернет-платформы типа Netflix, лишено какой-либо пропаганды — люди не любят платить за то, что им что-то навязывают. Так что попадание какого-то нашего проекта на Netflix или HBO — как раз показатель качественного высокохудожественного продукта. В Голливуде только один принцип — интересная история. Если история неинтересная, она просто растворится в информационном шуме или не будет снята. Потому важны только хороший сюжет и мастерское исполнение», — подытожил Косиноверед.

Юлия Софронова, генеральный директор продюсерской компании «Аэроплан», уверена, что лучше всего, если мультфильмы отвечают на универсальные вопросы и затрагивают темы, которые понятны детям во всем мире. «Мы в сериале «Фиксики» сделали акцент на научных знаниях. Они одинаково важны и интересны всем зрителям, где бы те ни жили. В итоге телеправа на наш сериал были приобретены в 80 странах, а система образовательного контента Discovery Education, откуда педагоги англоязычных школ разных государств берут материалы для занятий, включила «Фиксиков» в свою базу», — делится директор «Аэроплана».

Именно высокий художественный уровень, по мнению специалистов, эффективнее всего формирует имидж страны как развитого и открытого к общению государства. Однако достичь высокого качества, чтобы конкурировать с американской продукцией, отечественные проекты пока могут не всегда.

мульт Кадр из мультфильма «Фиксики» Фото: Студия Анимации «Петербург»

Финансы и кадры

Чтобы занять достойное место в мире анимации, России необходимо решать кадровый и финансовый вопросы. «Есть расхожая фраза, что бюджет всего российского кинематографа равен бюджету одного «Шрека», — говорят в Ассоциации анимационного кино. — Это правда. Там, где за границей проект стоит десятки миллионов, мы снимаем за несколько. И выходит адекватный проект. Выезжаем на русской смекалке, на чем можно».

Чтобы поддержать отечественного производителя, государство последнее время приняло ряд льгот. На 2018–2023 годы для компаний, создающих анимацию, установили пониженный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. С 1 июля 2018 года студии, кроме того, получили возможность не платить НДС за предоставление лицензий на использование своих персонажей, музыкальных произведений и других объектов авторских и смежных прав. Стали вводиться компенсации по расходам на международное продвижение анимации.

Эти меры, как объясняют в Ассоциации анимационного кино, серьезно облегчили финансовую нагрузку на создателей мультфильмов. «Производство анимации — не только длительный, но и очень дорогостоящий процесс. И всегда убыточный. Монетизация через продажу контента на данный момент почти невозможна. Проект зарабатывает на мерчендайзинге и лицензировании, поэтому льготы — принципиальная тема», — уверена Ирина Мастусова.

мульт Фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

Отдельное внимание специалисты предлагают обратить и на авторское короткометражное кино, которое вообще не выходит в прокат и на телевидение. Такие картины направляют на конкурсы и фестивали. Во многом эти работы повышают престиж киностудии и задают тон развития отрасли. «Титулованных» проектов немало и в России, правда, до широкой публики они доходят не часто.

Например, мало кто из отечественных зрителей знаком с двумя отечественными короткометражными мультфильма Константина Бронзита, номинированными на премию «Оскар». Немногие слышали и о том, что этим летом на старейшем в Европе международном анимационном фестивале в Анси специальную «Премию молодой аудитории» получил короткометражный анимационный фильм «Виват, мушкетеры!» другого нашего соотечественника, режиссера Антона Дьякова.

Самой же главной трудностью по-прежнему остается кадровый вопрос. Только в январе этого года были разработаны три первых анимационных профстандарта. Как только нормы вступят в силу, компаниям при приеме на работу нужно будет руководствоваться четкими профессиональными компетенциями.

Правда, для того чтобы таких сотрудников набирать, сначала их нужно где-то обучить. И в этом, как уверяют эксперты, главная проблема отрасли. «Специалистов высшего звена, например режиссеров, готовят ВГИК, Школа-студия ШАР, а специалистов среднего звена, линейных продюсеров, сотрудников производства — почти никто. А в них больше всего и нуждаются студии, объясняет Ирина Мастусова. Особенно острая нехватка образовательных центров — в регионах. Новых специалистов там почти нет, остались лишь те, кого готовили еще при советских студиях.

мульт Фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

На то, что все проблемы удастся решить в одночасье, представители индустрии не надеются, но и в своих сила не сомневаются. С каждым годом эта сфера растет на 10–12%. «Мы работаем в жесткой конкурентной среде. У Голливуда история больше 100 лет, европейские бренды развиваются более 50 лет, нашей индустрии — всего 10 лет. Это даже не возраст. Но при этом мы становимся конкурентоспособными. Думаю, это показательно», — заключает Мастусова.