Фиксики, космонавты и хоботенок

В Суздале завершился XXIII Открытый российский фестиваль анимационного кино. Программа смотра дает повод поговорить не только о конкретных фильмах, но и о тенденциях развития нашей анимации в целом. И самая существенная из них — это стремительный рост коммерческого сектора, особенно сериального. Если лет 10 назад программы коммерческой анимации в Суздале выглядели довольно слабо, то на нынешнем смотре было представлено 19 сериалов (притом что сериалы Суздаль показывает почти исключительно новые, не позволяя по регламенту демонстрировать проект более двух лет подряд) — и многие из них отменного качества.

Одним из факторов, повлиявших на этот стремительный рост в самые последние годы, стало включение в анимационный бизнес ВГТРК: появление телеканала «Мульт», создание студии «Паровоз» и, наконец, формирование собственного производства — это шаг вперед для отечественной анимационной индустрии. Шаг, впрочем, не такой уж однозначный. Есть опасение, что этот прорыв может еще выйти боком: ворвавшись в нашу анимацию с телевизионными мощностями (и речь здесь не только о финансах, но также о вещательных, рекламных и административных ресурсах), ВГТРК потихоньку вытесняет с рынка частных игроков, которые не могут конкурировать с такой махиной.

В сериальных программах Суздаля радует разнообразие. Если раньше коммерческий продукт делался исключительно для дошкольников, то сегодня всё больше появляется школьных сериалов: «Сказочный патруль», «Защитники», «Герои Энвелла», «СОБЕЗ» и «Фееринки» (победитель сериального конкурса этого года).

Полнометражная анимация пока не так впечатляет, тем не менее и здесь есть свои прорывы. Помимо фильмов для детей («Три богатыря и принцесса Египта», «Снежная королева 3», «Фиксики. Большой секрет»), в программе Суздаля можно было увидеть и необычное для России полнометражное кино. В частности, чудесный документально-анимационный фильм «Знаешь, мама, где я был?» (режиссер Лео Габриадзе), созданный по воспоминаниям Резо Габриадзе и в итоге получивший награду в своей категории. А также «Гофманиаду» (режиссер Станислав Соколов) — знаменитый «долгострой» студии «Союзмультфильм», который наконец завершен и начинает свое путешествие по фестивалям. «Гофманиада» была показана вне конкурса и вызвала неоднозначную реакцию у профессионалов (больше критики, чем похвал), что, в общем, не мешает фильму выглядеть совершенно феноменально (впечатляющие куклы и декорации, взрослая, сюрреалистичная история).

В центре внимания Суздальского фестиваля по-прежнему короткометражное кино. В этой категории все отмечали небывалое количество ярких дебютов: «Хоботенок», «Коля и старушки», «Вдоль и поперек» (диплом), «Белоснежье» (диплом) и, наконец, невероятной красоты «Первый гром» из Екатеринбурга (приз в категории «Дебюты»). Интересные работы были и в студенческом конкурсе: абсурдный «Дача, пришельцы, огурцы» (диплом), безумный «Игра в людей», стильный «Красный гараж», неожиданный «2,5 секунды»... А еще — замысловатый лубок о полете Гагарина «А как наши космонавты».

В основной короткометражной программе жюри и профессиональный зритель отметили «Теорию заката» (забавный фильм Романа Соколова про дневной цикл солнца), очередную абсурдную комедию Алексея Алексеева «Охота», гомерически смешную короткометражку Антона Дьякова «Виват, мушкетеры», анимационный джем (фильм, созданный сразу многими режиссерами) «Старушка-жизнь vs старушка-смерть», интеллектуальную картину «Джон Боттом — неизвестный солдат» (режиссер Алексей Демин), нежную «Остановку» Нины Бисяриной и страшного «Бирюка» Полины Федоровой.