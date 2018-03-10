Прямой эфир

Путин назвал основной критерий вручения премии BraVo

0
Фото: ТАСС/Метцель Михаил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения первой Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на первой церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo», — сказано в тексте.

Основным критерием вручения награды является зрительская оценка исполнительского мастерства номинантов, что, по мнению президента, «позволит определить наиболее одаренных и любимых публикой» артистов.

Глава государства отметил, что проект вносит «весомый вклад в развитие гуманитарных связей на евразийском пространстве», и выразил надежду, что премия займет достойное место «в календаре значимых событий в международной культурной и общественной жизни».

«Уверен, что церемония пройдёт в тёплой, дружеской атмосфере, станет настоящим праздником для участников и гостей», - добавляется в телеграмме.

Президент поздравил лауреатов с успехом и пожелал гостям ярких впечатлений.

Презентация премии BraVo состоялась в марте 2017 года в Большом театре. Всего представлено 24 номинации — 12 в области популярной музыки и 12 в сфере классического искусства. Гала-концерты пройдут в Москве 10 и 11 марта.

Имена номинантов объявили голливудский актер Ричард Гир и итальянская певица и актриса Софи Лорен в ноябре 2017 года. Софи Лорен представляла номинацию «Открытие года», а Ричард Гир — категорию «Лучший оперный певец».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режиссер Звягинцев получил кинопремию «Сезар»
«Нелюбовь» уступила ленте «Фантастическая женщина» в борьбе за «Оскар»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017