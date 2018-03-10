Путин назвал основной критерий вручения премии BraVo

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения первой Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на первой церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo», — сказано в тексте.

Основным критерием вручения награды является зрительская оценка исполнительского мастерства номинантов, что, по мнению президента, «позволит определить наиболее одаренных и любимых публикой» артистов.

Глава государства отметил, что проект вносит «весомый вклад в развитие гуманитарных связей на евразийском пространстве», и выразил надежду, что премия займет достойное место «в календаре значимых событий в международной культурной и общественной жизни».

«Уверен, что церемония пройдёт в тёплой, дружеской атмосфере, станет настоящим праздником для участников и гостей», - добавляется в телеграмме.

Президент поздравил лауреатов с успехом и пожелал гостям ярких впечатлений.

Презентация премии BraVo состоялась в марте 2017 года в Большом театре. Всего представлено 24 номинации — 12 в области популярной музыки и 12 в сфере классического искусства. Гала-концерты пройдут в Москве 10 и 11 марта.

Имена номинантов объявили голливудский актер Ричард Гир и итальянская певица и актриса Софи Лорен в ноябре 2017 года. Софи Лорен представляла номинацию «Открытие года», а Ричард Гир — категорию «Лучший оперный певец».