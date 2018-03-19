Стали известны лауреаты премии президента в области культуры

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой огласил в понедельник, 19 марта, имена лауреатов премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2017 год.

Лауреатами премии стали режиссер, художник анимационного кино Дина Великовская, замдиректора по научной работе природного архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» в Воронежской области Софья Кондратьева и солист Большого театра России Денис Родькин.

«Премия для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года. Молодые — значит до 35 лет. В этом году на соискание премии были представлены 11 человек», — отметил Толстой.

По его словам, соискатели были выбраны путем тайного голосования, за семь лет существования премии награды удостоены 26 деятелей культуры. Церемония вручения состоится 26 марта, передает «Газета.ру».

Президент РФ Владимир Путин 10 марта поздравил лауреатов I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Основным критерием вручения награды является зрительская оценка исполнительского мастерства номинантов, что, по его мнению, «позволит определить наиболее одаренных и любимых публикой» артистов.