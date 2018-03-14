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Нобелевский лауреат попал в больницу и потерял жену из-за случайности

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Фото: Global Look Press/jn1
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Лауреат Нобелевской премии по химии за 2010 год Эйити Нэгиси попал в больницу, его супруга обнаружена мертвой.

Семейную пару начали разыскивать 12 марта после звонка в полицию одного из родственников. 82-летний ученый и его 80-летняя жена покинули свой дом в штате Индиана.

Мужчину обнаружили на шоссе близ населенного пункта Рокфорд в соседнем штате Иллинойс. Ученого немедленно доставили в больницу.

После этого нашли тело его 80-летней жены. Она скончалась рядом с автомобилем. Причины смерти женщины не установлены, но «в них нет ничего криминального», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное телевидение.

Предположительно, супруги заблудились по пути в аэропорт. Мужчина отправился искать помощь. Его жена, обеспокоенная длительным отсутствием мужа, также вышла на поиски.

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