Нобелевский лауреат попал в больницу и потерял жену из-за случайности

Лауреат Нобелевской премии по химии за 2010 год Эйити Нэгиси попал в больницу, его супруга обнаружена мертвой.

Семейную пару начали разыскивать 12 марта после звонка в полицию одного из родственников. 82-летний ученый и его 80-летняя жена покинули свой дом в штате Индиана.

Мужчину обнаружили на шоссе близ населенного пункта Рокфорд в соседнем штате Иллинойс. Ученого немедленно доставили в больницу.

После этого нашли тело его 80-летней жены. Она скончалась рядом с автомобилем. Причины смерти женщины не установлены, но «в них нет ничего криминального», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное телевидение.

Предположительно, супруги заблудились по пути в аэропорт. Мужчина отправился искать помощь. Его жена, обеспокоенная длительным отсутствием мужа, также вышла на поиски.