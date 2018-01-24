Инженер конструкторского бюро подводных лодок пропал в Петербурге

Сотрудник конструкторского бюро обратился в полицию Петергофа с заявлением, что его коллега инженер морского бюро машиностроения «Малахит» пропал.

По словам заявителя, 30-летний инженер бюро накануне должен был выйти из отпуска, однако на работе так и не появился. Дома мужчину обнаружить не удалось, сообщает телеканал «78».

На данный момент известно, что в Северной столице пропавший проживал один. Его отец уже выехал в Петербург из родного города мужчины Коноша в Архангельской области.

Бюро машиностроения «Малахит» является ведущим конструкторским бюро в стране. Это режимный объект, который специализируется на проектировании морской техники.