Прямой эфир
Мир
Путин констатировал сохранение Сирии как суверенного государства
Общество
Глава МЧС вручил награды спасавшим людей в экстремальных ситуациях детям
Мир
Путин пообещал нанести мощный удар по террористам, если они поднимут голову
Мир
ВС РФ вместе с сирийской армией разгромили международных террористов в САР
Армия
Путин приказал приступить к выводу войск из Сирии
Экономика
Фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже взлетели в первый день на 25%

Тела людей на месте крушения вертолета под Иркутском не найдены

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудникам экстренных служб пока не удалось обнаружить тела людей, которые находились на потерпевшем крушение вертолете «Еврокоптер» в Иркутской области. Об этом сообщает Сибирский авиационный поисково-спасательный центр Росавиации.

«Спасатели работают на месте, где были найдены обломки вертолета, они подняты. В результате обследования места тела людей не найдены», — приводит «Интерфакс» комментарий представителя ведмоства.

Вертолет «Еврокоптер» АС-350, на борту которого находились два человека, вылетел из Братска в поселок Чистый Братского района 7 декабря. Спустя некоторое время экипаж перестал выходить на связь. Спасателям удалось обнаружить обломки воздушного судна на льду Кочегаринского залива реки Ангары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водолазы обследуют место возможного провала под лед вертолета в Иркутской области
Частные авиаторы Братска заявили о готовности помочь поискам вертолета

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017