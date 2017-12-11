Тела людей на месте крушения вертолета под Иркутском не найдены

Сотрудникам экстренных служб пока не удалось обнаружить тела людей, которые находились на потерпевшем крушение вертолете «Еврокоптер» в Иркутской области. Об этом сообщает Сибирский авиационный поисково-спасательный центр Росавиации.

«Спасатели работают на месте, где были найдены обломки вертолета, они подняты. В результате обследования места тела людей не найдены», — приводит «Интерфакс» комментарий представителя ведмоства.

Вертолет «Еврокоптер» АС-350, на борту которого находились два человека, вылетел из Братска в поселок Чистый Братского района 7 декабря. Спустя некоторое время экипаж перестал выходить на связь. Спасателям удалось обнаружить обломки воздушного судна на льду Кочегаринского залива реки Ангары.