Спасатели обнаружили место аварии вертолета в Иркутской области

Обнаружено место аварийной посадки на лед пропавшего в Братском районе Иркутской области вертолета.

Как информировали «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, обломки вертолета найдены на льду Кочегаринского залива реки Ангары.

Сейчас вертолет МЧС ищет место для безопасной посадки, отмечается в сообщении.

Напомним, вертолет «Еврокоптер АМ-350» вылетел 7 декабря из Братска. На его борту находились два человека. Спустя некоторое время экипаж перестал выходить на связь.