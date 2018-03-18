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Фильм «Суета сует» взял Гран-при анимационного фестиваля в Суздале

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Фото: youtube.com
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Картина «Суета сует» режиссеров Алексея Туркуса и Алексея Шелманова завоевал Гран-при XXIII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

Жюри фестиваля оценило чудесную атмосферу «ироничного, трогательного, нежного фильма». Короткометражная картина повествует о истории любви в провинциальном городе. В фильме присутствует юмор, чудеса и национальный колорит.

«Сценарий фильма был написан в 1993 году. Мы сделали пробный ролик, который снимали еще на пленку, затем по техническим причинам работа была остановлена и возобновилась только в 2012 году, уже без моего товарища Алексея Шелманова, ушедшего из жизни, с которым мы начинали фильм. Поэтому завершение картины стало делом принципа», — рассказал один из режиссеров Туркус в комментарии ТАСС.

Специальных призов фестиваля удостоены «Охота» Алексея Алексеева и «Джон Боттом — неизвестный солдат» Алексея Демина. 

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