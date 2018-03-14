Сеть «Московское кино» покажет фильмы с участием Олега Табакова

Показы фильмов с участием Олега Табакова в память об актере пройдут в сети кинотеатров «Московское кино». Об этом в среду сообщил руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

«На сайте сети будет размещена подробная программа. Мы делали такую программу, когда ушел из жизни Алексей Баталов, когда Вера Глаголева ушла из жизни», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Кибовского.

По словам руководителя департамента, в кинотеатрах также будут размещены книги, в которых посетители смогут выразить соболезнования и написать о своих чувствах. Потом книги передадут родным и близким Табакова.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в минувший вторник в возрасте 82 лет. Церемония прощания с актером и режиссером пройдет в МХТ имени Чехова. Похоронят Табакова на Центральной аллее Новодевичьего кладбища в Москве.