Прощание с Олегом Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова 15 марта

Прощание с выдающимся актером, директором Московского художественного театра имени Чехова Олегом Табаковым пройдет в здании МХТ 15 марта. Об этом заявил первым заместитель директора МХТ Юрий Кравец.

По его словам, двери театра, для тех, что придет попрощаться с Олегом Табаковым, будут открыты 15 марта с 9:00. По предварительным данным, Олега Табакова планируется похоронить на Новодевичьем кладбище Москвы, сообщил замминистра культуры Александр Журавский.

В связи со смертью художественного руководителя в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова на три дня отменили все спектакли. Как писал iz.ru,12 марта российский и советский актер, народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве.