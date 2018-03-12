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Прощание с Олегом Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова 15 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Прощание с выдающимся актером, директором Московского художественного театра имени Чехова Олегом Табаковым пройдет в здании МХТ 15 марта. Об этом заявил первым заместитель директора МХТ Юрий Кравец.

По его словам, двери театра, для тех, что придет попрощаться с Олегом Табаковым, будут открыты 15 марта с 9:00. По предварительным данным, Олега Табакова планируется похоронить на Новодевичьем кладбище Москвы, сообщил замминистра культуры Александр Журавский.

В связи со смертью художественного руководителя в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова на три дня отменили все спектакли. Как писал iz.ru,12 марта российский и советский актер, народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве

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