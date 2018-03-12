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Михалков о Табакове: ушла целая планета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков прокомментировал порталу iz.ru смерть Олега Табакова.

В понедельник, 12 марта, в Москве на 83-м году жизни скончался Олег Табаков — народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова и «Табакерки».

В Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова на три дня отменили все спектакли в связи со смертью художественного руководителя. Прощание с народным артистом состоится в Художественном театре. По предварительным данным, Олега Табакова планируется похоронить на Новодевичьем кладбище Москвы, сообщил замминистра культуры Александр Журавский.

«Ушел великий артист. Человек, для которого актерская профессия была неотъемлемой и большей частью его жизни, человек, обладающий невероятной способностью любой материал превратить в произведение искусства высочайшего класса. Будь то мальчишка из картины «Шумный день» или Илья Ильич Обломов в «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», или Вальтер Шелленберг в «17 мгновений весны». Табаков был одним из тех немногих людей, при виде которых ты сразу ощущаешь их удивительную неповторимую индивидуальность. Но самое главное, он умел не только владеть тем, что ему дал Бог, но и делиться, учить мастерству других. Не перечесть замечательных артистов, имеющих имя и огромный послужной список в отечественном театре и кино, дорогу которым открыл Олег Табаков. Говорят, незаменимых нет. Может быть, в каких-то сферах жизни это так, но в данном конкретном случае я не могу представить себе, кто бы мог занять ту нишу, которую всю жизнь в нашем искусстве занимал Олег Павлович Табаков. Ушла целая планета, но уверен, что свет ее еще долго будет освещать дорогу тем, кто хочет заниматься делом, которому Табаков посвятил всю свою жизнь», — сказал Михалков.

Российский актер Евгений Миронов приехал в Городскую клиническую больницу № 1 имени Н.И. Пирогова, чтобы проститься с актером и режиссером Олегом Табаковым.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования «родным, близким и многомиллионной армии поклонников и учеников» Олега Табакова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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