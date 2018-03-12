Актер Евгений Миронов приехал в больницу, чтобы проститься с Табаковым

Российский актер Евгений Миронов приехал в Городскую клиническую больницу № 1 имени Н.И. Пирогова, чтобы проститься с актером и режиссером Олегом Табаковым, который сегодня скончался на 83-м году жизни.

Ранее СМИ сообщили, что врачи ввели Табакова в состояние искусственной комы. К такой мере прибегают, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с болезнью органов. Позже стало известно, что актер пришел в сознание, однако никого не узнает.