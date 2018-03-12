Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Табакова

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования «родным, близким и многомиллионной армии поклонников и учеников» Олега Табакова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Владимиру Путину сообщили о прискорбной новости — кончине Олега Павловича Табакова. Президент глубоко соболезнует родным и близким Олега Павловича, многочисленной армии поклонников его таланта и учеников», — сообщил Песков.

Российский и советский актер, народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83 году жизни в Москве.

Последние месяцы артист находился в больнице. 27 ноября стало известно, что он был госпитализирован. У художественного руководителя «Табакерки» и МХТ имени Чехова был диагностирован сепсис.