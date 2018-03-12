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В пресс-службе МХТ подтвердили информацию о смерти Олега Табакова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Информацию о смерти народного артиста СССР Олега Табакова подтвердили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

Выдающийся актер театра и кино, режиссер, педагог был госпитализирован 27 ноября 2017 года. У него диагностировали сепсис и «синдром глубокого оглушения». Актеру также была проведена трахеостомия, его неоднократно подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. С тех пор артист находился в Городской клинической больнице № 1 им. Н.И. Пирогова в Москве.

Актер ушел из жизни 12 марта на 83-м году жизни.

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