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Табакова планируется похоронить на Новодевичьем кладбище

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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По предварительным данным, народного артиста России Олега Табакова планируется похоронить на Новодевичьем кладбище Москвы, сообщил замминистра культуры Александр Журавский.

«Мы обсуждаем, как достойно проводить Олега Павловича, как с ним достойно проститься. Сейчас обсуждаются время, церемония прощания», — сообщил замминистра.

Он высказал соболезнования родственникам и коллегам ушедшего артиста, всей театральной России, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru,12 марта российский и советский актер, народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве. Прощание с мастером сцены пройдет в МХТ имени Чехова, который Табаков возглавлял с 2000 года.

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