Табакова планируется похоронить на Новодевичьем кладбище
По предварительным данным, народного артиста России Олега Табакова планируется похоронить на Новодевичьем кладбище Москвы, сообщил замминистра культуры Александр Журавский.
«Мы обсуждаем, как достойно проводить Олега Павловича, как с ним достойно проститься. Сейчас обсуждаются время, церемония прощания», — сообщил замминистра.
Он высказал соболезнования родственникам и коллегам ушедшего артиста, всей театральной России, сообщает «РИА Новости».
Как писал iz.ru,12 марта российский и советский актер, народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве. Прощание с мастером сцены пройдет в МХТ имени Чехова, который Табаков возглавлял с 2000 года.