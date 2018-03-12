По предварительным данным, народного артиста России Олега Табакова планируется похоронить на Новодевичьем кладбище Москвы, сообщил замминистра культуры Александр Журавский.

«Мы обсуждаем, как достойно проводить Олега Павловича, как с ним достойно проститься. Сейчас обсуждаются время, церемония прощания», — сообщил замминистра.

Он высказал соболезнования родственникам и коллегам ушедшего артиста, всей театральной России, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru,12 марта российский и советский актер, народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве. Прощание с мастером сцены пройдет в МХТ имени Чехова, который Табаков возглавлял с 2000 года.