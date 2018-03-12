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Говорухин назвал Табакова равновеликим Станиславскому

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Кончина Олега Табакова стала огромной потерей и для работников культуры, и для зрителей, считает председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин. По мнению режиссера, народный артист является равновеликим русскому театральному актеру, режиссеру Константину Станиславскому.

«Я с ним не работал никогда, но очень уважал. Для меня он равновелик Станиславскому. Может быть, он даже оставил после себя больше, чем Станиславский: целую когорту учеников, замечательных артистов, театры, великие роли», — цитирует Говорухина НСН.

Прощание с Олегом Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова. Народного артиста планируют похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве.

Напомним, Олег Табаков родился в Саратове в 1935 году. Он окончил Школу-студию МХАТ. Играл в театре, снимался в кино. На счету артиста более 120 ролей в кино и около 100 в театральных постановках. Табаков являлся художественным руководителем театра «Табакерка» и Московского художественного театра имени Чехова. МХТ отменил все спектакли в ближайшие три дня в связи с кончиной Табакова.

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