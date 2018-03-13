Прямой эфир

Юрий Кравец будет исполнять обязанности директора МХТ имени Чехова

0
Фото: Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый заместитель художественного руководителя-директора МХТ имени Чехова Юрий Кравец будет временно исполнять обязанности директора театра. Об этом во вторник сообщила помощник худрука по работе со СМИ Мария Малкина.

«Согласно уставу, в таких ситуациях временно исполняющим обязанности директора театра МХТ имени Чехова становится первый заместитель художественного руководителя. Это Юрий Кравец», — цитирует агентство городских новостей «Москва» Малкину.

По словам помощника худрука, переход исполнения обязанностей к Кравцу произошел автоматически. Малкина также выразила предположение, что позже будет приказ из Министерства культуры.

Юрий Кравец окончил театральный факультет Саратовской консерватории имени Собинова, работал в министерстве культуры Саратовской области. Он занимал должность первого заместителя художественного руководителя-директора в МХТ имени Чехова, а также директора и педагога Московской театральной школы Олега Табакова.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве в минувший понедельник в возрасте 82 лет. Прощание с актером и режиссером пройдут в его родном театре, где он был художественным руководителем. Табаков также являлся худруком театра «Табакерка». Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в четверг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поклонники Табакова несут цветы к МХТ имени Чехова в память об актере
Прощание с Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017