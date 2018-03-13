Юрий Кравец будет исполнять обязанности директора МХТ имени Чехова

Первый заместитель художественного руководителя-директора МХТ имени Чехова Юрий Кравец будет временно исполнять обязанности директора театра. Об этом во вторник сообщила помощник худрука по работе со СМИ Мария Малкина.

«Согласно уставу, в таких ситуациях временно исполняющим обязанности директора театра МХТ имени Чехова становится первый заместитель художественного руководителя. Это Юрий Кравец», — цитирует агентство городских новостей «Москва» Малкину.

По словам помощника худрука, переход исполнения обязанностей к Кравцу произошел автоматически. Малкина также выразила предположение, что позже будет приказ из Министерства культуры.

Юрий Кравец окончил театральный факультет Саратовской консерватории имени Собинова, работал в министерстве культуры Саратовской области. Он занимал должность первого заместителя художественного руководителя-директора в МХТ имени Чехова, а также директора и педагога Московской театральной школы Олега Табакова.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве в минувший понедельник в возрасте 82 лет. Прощание с актером и режиссером пройдут в его родном театре, где он был художественным руководителем. Табаков также являлся худруком театра «Табакерка». Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в четверг.