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Поклонники Табакова несут цветы к МХТ имени Чехова в память об актере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Москвичи и гости столицы во вторник несут цветы к театру МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого был Олег Табаков. Актер скончался накануне в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

Люди зажигают свечи в память о народном артисте СССР не только у театра в Москве, но и в Саратове — на малой родине актера, где ему еще при жизни поставили памятник.

Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет после продолжительной болезни в Москве в понедельник. Церемония прощания с актером пройдет в МХТ имени Чехова 15 марта. В тот же день его похоронят на Новодевичьем кладбище.

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