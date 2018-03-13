Табакова похоронят рядом с Броневым и Зельдиным

Народного артиста СССР Олега Табакова похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища в Москве.

«Рядом с местом, где будет упокоен Табаков, находятся могилы народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина», — сообщили в мэрии столицы.

На той же аллее похоронен народный художник СССР Илья Глазунов, уточняет «Интерфакс».

Олег Табаков скончался в Москве 12 марта в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Церемония прощания с мастером сцены пройдет в МХТ имени Чехова 15 марта. В тот же день на Новодевичьем кладбище состоятся похороны.