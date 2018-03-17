Президента вручающей «Оскар» киноакадемии обвинили в домогательствах

Президента американской киноакадемии, оператора Джона Бэйли, обвинили в сексуальных домогательствах.

Академия получила заявления о домогательствах Бэйли от трех женщин, после чего начала расследование, передает «Газета.ру».

Бэйли, в частности, был оператором фильма «День сурка». Президентом киноакадемии его избрали в 2017 году.

Ранее сообщалось, что рейтинг церемонии вручения кинопремий «Оскар» в 2018 году оказался наиболее низким в истории.