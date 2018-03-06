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Трамп назвал себя последней звездой после вручения премии «Оскар»

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал прошедшую в Лос-Анджелесе церемонию вручения кинопремии «Оскар» и объяснил низкие рейтинги мероприятия тем, что он «последняя звезда».

«Самые низкие рейтинги «Оскаров» в истории. Проблема в том, что у нас нет больше Звезд — кроме вашего Президента (шучу, конечно)!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее американские СМИ отметили, что рейтинг церемонии вручения «Оскара» в этом году оказался наиболее низким в истории. По данным Hollywood Reporter, церемонию посмотрели 26,5 млн человек, что на 19% меньше, чем в 2017 году.

5 марта сообщалось, что у обладательницы «Оскара» за лучшую женскую роль Фрэнсис Макдорманд украли статуэтку на вечеринке после церемонии награждения.

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