Документальный фильм о допинг-скандале вокруг РФ получил «Оскар»

Документальный фильм «Икар» Брайана Фогеля удостоен премии «Оскар». Главная звезда картины — Григорий Родченков, сбежавший в США.

За два часа экранного времени в фильме не приводится ни одного доказательства вины российских спортсменов. Расследование при этом подается как окончательное обвинение в употреблении допинга.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.